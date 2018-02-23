Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу 24 февраля

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КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", известный также как закон о реинтеграции Донбасса, в пятницу опубликован в парламентском издании "Голос Украины". Документ вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть 24 февраля.

Верховная рада приняла документ 18 января. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал его. В этом законе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для "освобождения территорий" на востоке страны. Для этого создается Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что закон о реинтеграции Донбасса систематизирует использование Вооруженных сил и выполнение боевых задач, а также меняет формат так называемой антитеррористической операции в Донбассе на операцию объединенных сил. Он также отметил, что переход на новый формат операции позволит "более эффективно применять армию, а штаб объединенных сил возглавит человек с боевым опытом".