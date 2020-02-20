Закон о «коллаборантах» и «переходная полиция»: украинские контуры для Донбасса • 72 • Аналитика

Воспользовавшись в качестве повода очередным обострением на линии соприкосновения противоборствующих сил на Востоке Украины, официальный Киев вновь принялся делать провокационные заявления относительно своего видения будущего «мирного урегулирования» на Донбассе. В частности, ряд высказываний министра внутренних дел Украины Арсена Авакова четко дает понять: выполнения Минских договоренностей в полном объеме от этой власти ожидать не приходится ни в коем случае.



Так, во время ток-шоу на одном из ведущих украинских телеканалов этот чиновник без всяких обиняков объявил о том, что Киев не намерен идти даже на те шаги (достаточно сомнительные. — Авт.), которые были предложены Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции безопасности. В частности, ни о каком совместном патрулировании с привлечением представителей ДНР и ЛНР, Украины а также миссии ОБСЕ, нет и разговора.







По мнению министра, «порядок» во время проведения в регионе местных выборов обеспечивать будет «переходная полиция». Дальше – еще интереснее. Входить в эту полицию, по мнению Авакова, должны сотрудники возглавляемого им ведомства, «представители миротворческой миссии» (очень интересно, откуда они там возьмутся? — Авт.), а также те, кто будет собой олицетворять «территориальные громады».



При этом министр снова подчеркнул твердое желание «применить опыт Хорватии». Что до защитников Донбасса, которых он именует не иначе как «совершавшими преступления террористами», то их участие в патрулировании или чем-либо еще подобном даже не подлежит обсуждению.



Украинский политик выдал в эфир и намного более серьезные намерения о контурах для Донбасса. Оказывается, к моменту выборов на Донбассе там должны «прекратить свое существование» все «незаконные органы власти и вооруженные формирования, в том числе и народная милиция». После волеизъявления (можно только представить себе, каким оно будет при таких условиях! — Авт.) «начнут работать органы власти, соответствующие Конституции Украины». Никаких других вариантов, по словам Авакова, «быть не может».



Итак, Киев снова требует от Донецка и Луганска полной и безоговорочной капитуляции, разоружения и сдачи на его милость! О том, что это будет за «милость», министр тоже не преминул высказаться. По его глубокому убеждению, наиболее необходимым законодательным актом для Украины сейчас является закон о «коллаборантах», который необходимо принять в короткие сроки. При этом глава правоохранительного ведомства особо подчеркнул, что нужен закон не об амнистии, а именно о преследовании «тех, кто участвовал в свержении конституционного строя, посягал на территориальную целостность или суверенитет Украины. участвовал в репрессивных действиях самопровозглашенных республик».



Как вы понимаете, под подобные формулировки (а они наверняка еще и будут расширены) подвести можно каждого второго жителя Донбасса. Не считая каждого первого…



Правда, Аваков поспешил заверить, что шанс «избежать репрессий» будут иметь, к примеру, врачи и учителя, но почему-то исключительно сельские. Ну, или «мелкие клерки». Остальных же будет ожидать безусловное «уголовное преследование».



В связи с этим сразу вспоминается прошлогоднее заявление тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на полном серьезе собиравшегося «прогнать» все поголовно население Донбасса через «детектор лжи» (для точного определения степени его лояльности Киеву). При этом чиновник был уверен, что необходимые средства и оборудование для подобного мероприятия непременно и с радостью «предоставит Европа».



По сути дела, все приведенные выше высказывания являются полным отказом от духа и буквы Минских соглашений. Их можно было бы попытаться списать на личное мнение господина Авакова, однако большую часть его высказываний вскоре повторил также и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. После этого смысла во встречах лидеров государств в нормандском формате или каком-либо еще, а также новых переговорах, не имеющих перспективы, нет и не может быть ни малейшего. Воспользовавшись в качестве повода очередным обострением на линии соприкосновения противоборствующих сил на Востоке Украины, официальный Киев вновь принялся делать провокационные заявления относительно своего видения будущего «мирного урегулирования» на Донбассе. В частности, ряд высказываний министра внутренних дел Украины Арсена Авакова четко дает понять: выполнения Минских договоренностей в полном объеме от этой власти ожидать не приходится ни в коем случае.Так, во время ток-шоу на одном из ведущих украинских телеканалов этот чиновник без всяких обиняков объявил о том, что Киев не намерен идти даже на те шаги (достаточно сомнительные. — Авт.), которые были предложены Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции безопасности. В частности, ни о каком совместном патрулировании с привлечением представителей ДНР и ЛНР, Украины а также миссии ОБСЕ, нет и разговора.По мнению министра, «порядок» во время проведения в регионе местных выборов обеспечивать будет «переходная полиция». Дальше – еще интереснее. Входить в эту полицию, по мнению Авакова, должны сотрудники возглавляемого им ведомства, «представители миротворческой миссии» (очень интересно, откуда они там возьмутся? — Авт.), а также те, кто будет собой олицетворять «территориальные громады».При этом министр снова подчеркнул твердое желание «применить опыт Хорватии». Что до защитников Донбасса, которых он именует не иначе как «совершавшими преступления террористами», то их участие в патрулировании или чем-либо еще подобном даже не подлежит обсуждению.Украинский политик выдал в эфир и намного более серьезные намерения о контурах для Донбасса. Оказывается, к моменту выборов на Донбассе там должны «прекратить свое существование» все «незаконные органы власти и вооруженные формирования, в том числе и народная милиция». После волеизъявления (можно только представить себе, каким оно будет при таких условиях! — Авт.) «начнут работать органы власти, соответствующие Конституции Украины». Никаких других вариантов, по словам Авакова, «быть не может».Итак, Киев снова требует от Донецка и Луганска полной и безоговорочной капитуляции, разоружения и сдачи на его милость! О том, что это будет за «милость», министр тоже не преминул высказаться. По его глубокому убеждению, наиболее необходимым законодательным актом для Украины сейчас является закон о «коллаборантах», который необходимо принять в короткие сроки. При этом глава правоохранительного ведомства особо подчеркнул, что нужен закон не об амнистии, а именно о преследовании «тех, кто участвовал в свержении конституционного строя, посягал на территориальную целостность или суверенитет Украины. участвовал в репрессивных действиях самопровозглашенных республик».Как вы понимаете, под подобные формулировки (а они наверняка еще и будут расширены) подвести можно каждого второго жителя Донбасса. Не считая каждого первого…Правда, Аваков поспешил заверить, что шанс «избежать репрессий» будут иметь, к примеру, врачи и учителя, но почему-то исключительно сельские. Ну, или «мелкие клерки». Остальных же будет ожидать безусловное «уголовное преследование».В связи с этим сразу вспоминается прошлогоднее заявление тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на полном серьезе собиравшегося «прогнать» все поголовно население Донбасса через «детектор лжи» (для точного определения степени его лояльности Киеву). При этом чиновник был уверен, что необходимые средства и оборудование для подобного мероприятия непременно и с радостью «предоставит Европа».По сути дела, все приведенные выше высказывания являются полным отказом от духа и буквы Минских соглашений. Их можно было бы попытаться списать на личное мнение господина Авакова, однако большую часть его высказываний вскоре повторил также и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. После этого смысла во встречах лидеров государств в нормандском формате или каком-либо еще, а также новых переговорах, не имеющих перспективы, нет и не может быть ни малейшего. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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