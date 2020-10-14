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Закон о федеральных территориях внесут в Госдуму в ближайшие недели

14 октября 2020, 20:20  •  68 • Политика
Предусмотренный поправками к Конституции законопроект о федеральных территориях будет внесен в Госдуму в ближайшие две-три недели. Об этом сообщил 14 октября председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Закон о федеральных территориях будет внесен в Думу в течение двух-трех недель. Сейчас идет напряженная работа над проектом», — заявил сенатор в разговоре с «РИА Новости».
Он отметил, что в законе будет определен порядок функционирования публичной власти на федеральной территории и ответственность за качество жизни людей в пределах федеральной территории.
В марте, оценивая законность поправок, Конституционный суд объяснил, что положение о возможности создания федеральных территорий не подразумевает наделения их статусом субъектов России.
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%.
Поправки в Конституцию предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет.
Кроме того, поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.
В начале июля президент России Владимир Путин предложил членам рабочей группы по поправкам к Конституции продолжить работу над мониторингом реализации положений Основного закона страны.
Планируется, что Государственная дума в трех чтениях до конца октября рассмотрит президентские инициативы по поправкам в Конституцию.

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