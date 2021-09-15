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Закон о доступе к частным газопроводам будет принят максимально быстро – Турчак
15 сентября 2021, 13:30 • 99 • Политика
Законопроект поступит в Госдуму после выборов
Работа над поправками в федеральное законодательство, которые обеспечат доступ к газопроводам, принадлежащим физическим лицам, уже ведется. Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в конце сентября. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов",
– отметил Андрей Турчак. В целом, по его словам, предстоит принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, а также две поправки в ФЗ. Рассматривать законопроекты предстоит уже депутатам Госдумы восьмого созыва.
Ранее в РФ по инициативе "Единой России" был принят закон о бесплатном доведении газа до участков.
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