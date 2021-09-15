Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
Главная / Политика

Закон о доступе к частным газопроводам будет принят максимально быстро – Турчак

15 сентября 2021, 13:30  •  99 • Политика
Андрей Турчак. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Законопроект поступит в Госдуму после выборов
Работа над поправками в федеральное законодательство, которые обеспечат доступ к газопроводам, принадлежащим физическим лицам, уже ведется. Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в конце сентября. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов",
– отметил Андрей Турчак. В целом, по его словам, предстоит принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, а также две поправки в ФЗ. Рассматривать законопроекты предстоит уже депутатам Госдумы восьмого созыва.
Ранее в РФ по инициативе "Единой России" был принят закон о бесплатном доведении газа до участков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





99
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
15 сентября 2021, 06:10
Доктор встал на защиту Марии Шукшиной: "Стыдно, мужики!"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
08 сентября 2021, 18:20
Пресс-секретарь объяснил, зачем Зеленский вновь едет в США
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
12 сентября 2021, 13:05
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
08 сентября 2021, 23:50
Талибы* устроили погром в посольстве Норвегии. В дипмиссии опешили
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.