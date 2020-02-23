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Закон о домашнем насилии? "Бобик сдох… вы знаете"

23 февраля 2020, 10:09  •  91 • Политика
Отвечая на вопросы журналистов в ходе съезда общества "Двуглавый орёл", Константин Малофеев в том числе высказался о так называемом законе о домашнем насилии, вызвавшем множество споров в России. Норма так и не принята, и, как подчеркнул Малофеев, ситуацию он оценивает крылатой фразой: "Бобик сдох… вы знаете".
Так называемый закон о домашнем насилии предлагал не спасение от необоснованной агрессии, а становился инструментом для вмешательства в дела семьи. Ранее Константин Малофеев уже говорил, что в России есть механизмы для пресечения фактов насилия в семье, однако используются они не в полной мере. И это вопрос не обновления законодательства, а контроля за имеющимися службами, в первую очередь за опекой. Сегодня, когда журналисты поинтересовались судьбой нормы и позицией Малофеева по обозначенному вопросу, он сказал:
"Слава Богу, Бобик сдох - есть такое выражение, вы знаете. В связи с изменениями в Конституцию про этот ужасный закон уже никто не вспоминает. Мы рады, потому что он вносил феноменальный раскол в наше общество. А то, что мы сейчас обсуждаем - в контексте поправок в Конституцию, - нас в большинстве случаев объединяет. Поэтому я надеюсь, что мы никогда об этом законе не вспомним и он не восстанет из гроба".
Напомним, Константин Малофеев считает, что в России действует настоящая "сиротская" мафия, зарабатывающая на насильственном изъятии детей из их семей. Всё потому, что есть большая строка в бюджете - финансирование детских домов. О системе Малофеев говорил в беседе с Юрием Пронько в эфире Царьграда.
"А как иначе объяснить, почему у нас пять лет назад снижалось количество детей в детских домах, а после вдруг начало расти, причём за счёт социального сиротства?" - привёл он пример в эфире программы "Царьград. Главное".
В качестве другого примера Малофеев рассказал о типичной ситуации: пришла опека к какой-нибудь семье, не увидела чего-то якобы нужного в холодильнике - и всё, детей могут забрать. Впрочем, отсутствие продуктов в холодильнике - только один из предлогов.
"Каждый день мы читаем: мама оставила ребёнка на балконе, в чулане, он не ел, одичал, поставили на горох… - приводит он пример. - А теперь давайте спросим наших зрителей: мы что, действительно с вами считаем, что в семье ребёнку хуже, чем в детском доме? А почему тогда такие новости? А новости именно потому, что "сиротпром" существует. Эта "сиротпромовская" мафия существует. Эти люди зарабатывают! Кто эти люди? Это люди, которые ремонтируют детские дома. Это люди, которые торгуют органами. Это огромная мафия, начинающаяся детскими порнографами и заканчивающаяся просто коррупционерами на местах. Они все связаны с "сиротпромом". Если государство хочет покончить с этим, то у нас должна быть цель. Цель - "сиротпром" должен быть ликвидирован", - сказал Константин Малофеев.

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