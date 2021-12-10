Закон о дистанционном образовании отклонят: Минпросвещению указали на ошибку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обнаружила правки в проекте закона. Вина лежит на Минпросвещении.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко объявила, что палата отклонит закон о дистанционном образовании в России из-за внесённых в него Минпросвещением несогласованных правок.

Голосование по законопроекту пройдёт 15 декабря. Матвиенко отметила, что в прошедшем два чтения законе поменяли два слова, что привело к существенному изменению. По её словам, правки касались подготовки кадров для образования.

"В итоге мы вынуждены будем 15-го числа отклонить этот закон и попросить Государственную думу внести технические правки", - отметила спикер.

Матвиенко отметила, что в правках уличили замминистра просвещения Андрея Корнеева. Такая "мышиная возня всё равно вылезает рано или поздно", добавила спикер. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Екатеринбурге родители школьников устроили митинг против перевода детей на дистанционное онлайн-обучение. От органов образования потребовали подтвердить, что такие решения являются правомерными.