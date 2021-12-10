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Закон о дистанционном образовании отклонят: Минпросвещению указали на ошибку

10 декабря 2021, 18:40  •  123 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обнаружила правки в проекте закона. Вина лежит на Минпросвещении.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко объявила, что палата отклонит закон о дистанционном образовании в России из-за внесённых в него Минпросвещением несогласованных правок.
Голосование по законопроекту пройдёт 15 декабря. Матвиенко отметила, что в прошедшем два чтения законе поменяли два слова, что привело к существенному изменению. По её словам, правки касались подготовки кадров для образования.
"В итоге мы вынуждены будем 15-го числа отклонить этот закон и попросить Государственную думу внести технические правки", - отметила спикер.
Матвиенко отметила, что в правках уличили замминистра просвещения Андрея Корнеева. Такая "мышиная возня всё равно вылезает рано или поздно", добавила спикер. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в Екатеринбурге родители школьников устроили митинг против перевода детей на дистанционное онлайн-обучение. От органов образования потребовали подтвердить, что такие решения являются правомерными.

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