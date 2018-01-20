Закон о «деоккупации Донбасса». Реакция на Украине, в России и Европе

18 января Верховная рада большинством голосов приняла так называемый закон о «деоккупации Донбасса», который сразу же окрестили «законом о войне», а депутатов, за него проголосовавших, – «коалицией войны». Возвращать объявленные «оккупированными Россией» территории ДНР и ЛНР Украина, согласно документу, намерена только силой. Закон этот уже сейчас «легализует» будущую агрессию против Донбасса.

Украина. Мнения и комментарии

«Мы продолжаем прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём», – бессовестно заявил Порошенко, ибо в «деоккупационном законе» нет ничего ни о политике, ни о дипломатии. Он – о военном решении конфликта на востоке страны.

Закон был принят большинством голосов, но это вовсе не единодушие. Во-первых, за закон не голосовали «Оппозиционный блок» (который в принципе против войны) и партия «Свобода» (из-за того, что вместо АТО теперь будут какие-то непонятные «меры»). Во-вторых, уже появились первые критики, ведь хотя и не сразу, но многие поняли: кто и укрепил свои позиции, так это военные во главе с Порошенко, который теперь будет распоряжаться украинской армией без парламентского контроля, будто в стране объявлено военное положение.

Глашатай майдана Мустафа Найем уже сообщил, что «нарушена статья 85 Конституции, так как она значительно расширяет полномочия главы государства. Гарант нации получает право и военное или чрезвычайное положение вводить, и войска использовать по собственному усмотрению, и действия в Донбассе ни с кем не согласовывать, и отношения с ДНР и ЛНР самолично регулировать, допуская торговлю с ними под видом "перемещения товаров"».

«Принятый Верховной радой закон «О деоккупации Донбасса» может привести к масштабным провокациям на линии фронта, – заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Михаил Погребинский. – Есть «горячие головы», которые уже получили добро от Верховной рады на то, что есть оккупация, есть враг. Президент в своей новогодней речи даже позволил себе сказать, что «мы вернём и накажем». Вот теперь и пойдёт наказывать, сейчас ещё и «Джавелины» подвезут. Я думаю, что вероятность провокаций масштабных, которые могут привести к серьёзным военным действиям, резко возрастает. Это состояние, в котором мы, украинское общество, будем постоянно жить, – под угрозой того, что завтра может произойти серьёзное столкновение уже не с двумя-тремя потерями человеческими, а с сотнями и тысячами потерь».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что принятие Верховной радой «деоккупационного закона» только усложнит и без того непростые переговоры Курта Волкера на встрече с Владиславом Сурковым, – она должна состояться до конца января. «Посмотрите на российскую реакцию. Они уже обвиняют Украину, что она эскалирует конфликт и не хочет выполнять минские соглашения. На встрече с Волкером то же самое повторит Сурков», – считает Бортник.

«Народные депутаты Верховной рады своими руками поставили крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Изначально декларировалось, что этот закон послужит реинтеграции – вернёт Донбасс в правовое поле Украины. Вместо этого – широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий. Именно территорий – не людей. Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о минских соглашениях продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства. Скажу больше: принятие данного закона свидетельствует о том, что Украина не заинтересована и в участии в процессе мирного урегулирования России, которая выполняет эту функцию, в том числе и в рамках «нормандского формата», – прокомментировал событие представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Виктор Медведчук.

Россия. Безальтернативность минских договорённостей

В России также не оставили без внимания принятый Украиной «деоккупационный закон». Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул безальтернативность Минских договорённостей и «нормандского формата». Члены российского Совбеза были единодушны во мнении, что утверждение принятого закона создаст сложности для урегулирования конфликта в Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в ООН, что «Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений по Украине, хотя Киев является "абсолютно недоговороспособным"». Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы «всё, что записано в минских договорённостях, выполнялось. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался Пётр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска».

Полпред России в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов также прокомментировал принятый «коалицией войны» документ: «В законе нет упоминания Минских соглашений, как и гарантий их выполнения Киевом. Фактически выбран путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта, навязанный «партией войны» и приветствуемый президентом Украины». Он акцентировал внимание на том, что этот закон принят на фоне обещанных США поставок летального вооружения Украине. «США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования. Непонятно, как Киев собирается выполнять свои политические и иные обязательства, закреплённые в Комплексе мер, одобренном резолюцией Совета Безопасности ООН, решениями контактной группы и нормандского формата», – считает Грызлов. По его мнению, Европе пора задуматься. «Законом фактически сформирована новая реальность в процессе урегулирования на юго-востоке Украины, разрушена конструкция, на которой был выстроен диалог в Минске. Россия же остаётся приверженной Минским соглашениям, и призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Альтернативы Минску-2 не существует», – заключил полпред РФ.

«Этот закон похоронил Минские соглашения. Он создал условия для безответственного бесконтрольного использования вооружённых сил, применения оружия. В нём не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса. Это очень тревожит, очень беспокоит», – отметила спикер Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

А в это время в Минске…

В тот день, когда депутаты Верховной рады принимали закон, вызвавший такой широкий резонанс, в Минске проходило очередное, первое в этом году, заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. «Участники заседания трёхсторонней контактной группы в Минске обсуждали принятый Верховной радой Украины закон «О реинтеграции Донбасса», хотя у них не было самого текста закона», – рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи. Дипломат также выразил надежду, что «2018 год станет решающим для воплощения Минских соглашений». Похоже, что ОБСЕ всё-таки живёт в параллельном мире…

Между тем заседание в Минске проходило достаточно сложно, украинская сторона вела себя вызывающе, исходя из того, что «закон войны» будет принят). «Вместо конкретного обсуждения вопросов, согласно утверждённой повестке, украинские переговорщики предпочли тратить время на озвучивание ничем не обоснованных претензий и требований.

Представители Киева заявили, что не обязаны согласовывать с нами нормативно-правовые акты. То есть продолжают всеми доступными способами перекручивать смысл Минских соглашений и практиковать односторонние действия, которые, по сути, являются только лишь имитацией выполнения обязательств по минскому пакету», – сообщила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«В результате встречи переговорщикам не удалось даже приступить к первому вопросу повестки дня. Это целенаправленные действия, призванные полностью заблокировать диалог по политическим обязательствам Киева. В отсутствии аргументов представители Украины прибегают к угрозам в адрес представителей республик», – рассказал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

В Европе закон ещё не читали, но нацеленности на эскалацию в нём уже не увидели

А как же отреагировал Запад на принятие Украиной закона о «деоккупации Донбасса»? Примерно так же, как и представитель ОБСЕ. «В Евросоюзе считают, что закон о реинтеграции Донбасса направлен на урегулирование внутреннего гражданского и военного порядка в Украине, и отмечают неизменность поддержки минского и нормандского процессов.

Евросоюз поддерживает полную имплементацию минских договорённостей на основе мирного и устойчивого урегулирования конфликта на востоке Украины. Мы ожидаем, что дипломатические усилия в решении конфликта, в частности в формате нормандской четвёрки и Трёхсторонней контактной группы, будут продолжаться на основе выполнения всех соответствующих обязательств», – заявила пресс-секретарь ЕС, комментируя события в Киеве.

Остаётся только предположить, что в ЕС ещё не доставили перевод скандального закона. Видимо, не получили его и во Франции. «Одобрение закона 18 января нынешнего года «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» касается внутренней организации гражданских и военных структур Украины в контексте конфликта на востоке страны. Данный закон не подвергает сомнению задачи реализации Россией и Украиной положений Минских соглашений», – полагают во французском МИД.

В Германии же пообещали изучить закон и проанализировать его на соответствие минским договорённостям. «Нам ещё нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать», – сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Но немецкое внешнеполитическое ведомство уже выстрелило мнением: «Для нас важна воля к диалогу и к переговорам на основе минских договорённостей. Упомянутый закон подчёркивает приверженность к мирному урегулированию и не нацелен на эскалацию». После первой реакции Запада создаётся впечатление, что текст закона там в глаза не видели или же видели совершенно другой документ.

У Киева ещё остался призрачный шанс на отступление. Представители парламентской фракции партии «Оппозиционный блок» зарегистрировали проект постановления об отмене принятого закона. До рассмотрения этого проекта спикер не имеет права подписать уже проголосованный закон.