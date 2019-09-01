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Закон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу

01 сентября 2019, 20:39  •  70 • Политика
С 1 сентября в России вступает в силу закон о борьбе с перекупщиками театральных билетов. Документ прописывает процедуру реализации билетов.
«По вступающему в силу закону, торговать билетами могут только сами организации исполнительских искусств и уполномоченные ими лица. Реализация билетов по цене выше номинала запрещена», — пояснила ТАСС председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Теперь в целях борьбы со спекулянтами организации могут делать билеты именными и пускать на мероприятие при предъявлении документов.
Льготные и акционные билеты разрешается сделать невозвратными и ввести отсечение в 72 часа — таким образом, перекупщики уже не смогут сдать оставшиеся билеты незадолго до начала мероприятия и их дело станет невыгодным, пишет «Газета.ру».
При этом меры не являются обязательными, так как не все площадки страдают от спекулянтов. Однако все организации должны указывать на своих сайтах информацию о правилах допуска на мероприятие, стоимости билетов и лицах, уполномоченных их продавать.
Обычные граждане, у которых оказался лишний билет, могут однократно продать его по указанной на нем цене.
Однако Ямпольская отметила, что изменения в Кодекс об административных правонарушениях еще не приняты, то есть штрафы за спекуляцию пока не введены.
«Следующий шаг комитета Госдумы по культуре — борьба с незаконной перепродажей билетов в интернете и сайтами-«зеркалами». Комитет вместе с профессиональным сообществом уже приступил к разработке этого законопроекта, осенью мы планируем его внести в Госдуму», — добавила она.
Как ранее в августе отмечал министр культуры Владимир Мединский, из-за перекупщиков театры теряют колоссальные средства — спекулянты скупают больше билетов, чем обычно реализуют, поэтому много мест в зале остаются пустыми. Закон же должен сделать искусство более доступным, уверен он.
Документ «О внесении изменений в закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре» был поддержан Госдумой 27 июня и одобрен Советом Федерации в июле.

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