Закон на всех: ВЦИОМ назвал наиболее важные для избирателей поправки

Более активны и заинтересованы в голосовании по поправкам в Конституцию взрослые граждане. При этом главное для них — социальные и «патриотические» изменения. Об этом «Известиям» сообщил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров . Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в некоторых регионах, отдать свой голос собираются порядка 70% россиян, прогнозируют в рабочей группе по Основному закону. Ранее эксперты полагали, что лишь 50% избирателей придут на участки. В целом по стране наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений — чаще всего к специалистам обращаются с просьбой разъяснить процедурные вопросы.

Возрастная активность

По данным ЦИК на пятый день голосования (29 июня), более 40 млн россиян очно или дистанционно уже сделали свой выбор — явка составила 37,2%. Возможностью отдать свой голос онлайн (только в Москве и Нижегородской области) воспользовались 84%, то есть более 980 тыс. избирателей.

— Это необыкновенно высокий результат активности участников электронного дистанционного голосования, — заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Однако классические избирательные участки, по его мнению, в ближайшие десятилетия не исчезнут. Ведь большинство граждан доверяют традиционному, а не электронному формату.

В целом ожидаемое число проголосовавших продолжает расти, потому что россияне всё активнее включаются в процесс, сказал «Известиям» глава ВЦИОМа Валерий Федоров . Ранее эксперты центра социологических исследований полагали, что общероссийская явка лишь немного превысит 50%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Большее значение в решении отдать свой голос, по его мнению, играет не географический фактор, а возраст избирателей.

— Чем моложе респонденты, тем менее они склонны принимать участие и как-то определяться. У них другие заботы и интересы. Среди старшего поколения больше тех, кто и содержание поправок считает важным, и к голосованию относится серьезно . Это главная ось, а не проживание в различных населенных пунктах, — отметил директор ВЦИОМа.

При этом он подчеркнул, что чем меньше административная единица, тем выше там доля планирующих принять участие в голосовании. По его словам, Москва и Санкт-Петербург не могут похвастаться процентами выше, чем село. Однако ничего нового здесь нет — эти долгосрочные тренды развиваются уже 30 лет. Социолог обозначил и наиболее важные для россиян поправки.

— Два главных блока: социальный и патриотический . Первый — про МРОТ, индексацию пенсий, бесплатное медицинское обслуживание. Патриотический — про приоритет Конституции над международными договорами и соглашениями, запрет вести переговоры об отчуждении территории, запрет чиновникам иметь иностранную собственность, — перечислил Валерий Федоров.

Респонденты знают и про политический блок о перераспределении полномочий и Госсовете, но отвечают, как правило, только после наводящих вопросов, потому что у них другие приоритеты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМа, поправки к Конституции за первые четыре дня поддержали 76% россиян. Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах . Публикация этих данных не нарушает закон, заявила Элла Памфилова, однако ЦИК рекомендовала не оглашать такие сведения до завершения голосования.

При этом данные экзитполов могут быть неточными, ведь люди склонны говорить то, что соответствует общепринятому мнению, считают некоторые эксперты. Однако, по мнению академика РАН и члена рабочей группы по Конституции Александра Чубарьяна, в целом россияне поддерживают инициативы.

— Поправки не ущемляют права населения. Все они имеют позитивный характер. Если мы возьмем каждую норму, то она содействует социальным или политическим гарантиям населения , — заявил «Известиям» эксперт.

Местечковые проблемы

Несмотря на коронавирусные ограничения, по предварительным расчетам, порядка 70% граждан всё же примут участие в голосовании. Об этом «Известиям» заявила Лилия Гумерова, член рабочей группы по Конституции , глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

— Уровень явки отличается от региона к региону из-за эпидемиологической ситуации. Однако некоторые граждане уже заранее решили, что будут голосовать 1 июля . Эта дата более привлекательная, потому что в этот день выходной. Кроме того, могут быть организованы праздничные мероприятия, — отметила сенатор.

На каждом участке присутствуют наблюдатели, которые оставляют сообщения на карте НОМ (независимого общественного мониторинга) . Благодаря этой платформе можно отслеживать в режиме реального времени, как проходит голосование, сообщила «Известиям» председатель корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова.

В день, по данным эксперта, поступает порядка 1000 звонков на горячую линию и несколько тысяч письменных обращений.

— Со всех форм участия, включая традиционные участки или придомовое голосование, наблюдатели направляют сообщения на карту НОМ. У наших граждан высокий интерес к процедуре общероссийского голосования. При этом большинство обращений не о нарушениях. Чаще всего люди просят разъяснить некоторые процедуры, которые претерпели изменения по сравнению с обычными выборами, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Например, избиратели ошибочно принимают «выездное голосование», проводимое на придомовых территориях, за организацию УИК на открытом воздухе. После разъяснения люди понимают, что никаких нарушений тут нет.

Однако некоторые жалобы подтверждают нарушения. Так, бывают случаи, когда избиратели ставят подпись в графе с чужими данными, но речь идет не о фальсификациях, а о банальной невнимательности граждан, отметила Алена Булгакова.