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Закон на стороне Трампа: Найдена лазейка для пересчёта голосов
05 ноября 2020, 07:35 • 78 • Политика
Штаб Трампа требует пересчитать голоса в Висконсине. По закону, если разрыв составляет менее 1%, это возможно.
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса избирателей в штате Висконсин, от которого зависит победа или проигрыш каждого из кандидатов. Законы штата на стороне действующего американского лидера.
Штаб Трампа отмечает, что выявленные в Висконсине нарушения на выборах вызывают серьёзные сомнения в достоверности результатов голосования. Поэтому требуется их тщательный пересчёт.
На момент заявления в штате подсчитано 99% бюллетеней. За Байдена отдано 49,4% голосов, за Трампа - 48,8%. То есть разница составляет менее 1%. По закону, это позволяет кандидатам требовать пересчёта бюллетеней.
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