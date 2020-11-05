Закон на стороне Трампа: Найдена лазейка для пересчёта голосов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса избирателей в штате Висконсин, от которого зависит победа или проигрыш каждого из кандидатов. Законы штата на стороне действующего американского лидера.

Штаб Трампа отмечает, что выявленные в Висконсине нарушения на выборах вызывают серьёзные сомнения в достоверности результатов голосования. Поэтому требуется их тщательный пересчёт.

На момент заявления в штате подсчитано 99% бюллетеней. За Байдена отдано 49,4% голосов, за Трампа - 48,8%. То есть разница составляет менее 1%. По закону, это позволяет кандидатам требовать пересчёта бюллетеней.