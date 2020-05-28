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"Закон джунглей": Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

28 мая 2020, 10:55  •  27 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Эпидемия коронавируса обострила международные противоречия
Запад воспользовался пандемией для сведения счетов с геополитическими конкурентами. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил действия ряда мировых держав, которые во время глобальной проблемы предпочли действовать по принципу "сам за себя".
"Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы", – отметил министр в статье для китайского издания Global Times.
Так, в адрес Китая посыпались обвинения в распространении коронавируса, а в адрес России – в попытках манипулировать политикой других стран за счет гуманитарной поддержки пострадавших. Дошло до откровенных запретов обращаться к России за медицинской помощью, возмутился Лавров.
По его мнению, такая ситуация не только усиливает негативные геополитические тенденции в мире, но и усугубляет эпидемиологическую ситуацию. Потому что нынешняя пандемия ясно показала: при любой трансграничной угрозе, будь то терроризм или вирус, отсидеться за своим забором никому не удастся. Необходимо здраво оценивать последствия соперничества и признать наконец человеческую жизнь высшей ценностью. Остальное все – наносное.
Ранее Лавров заявлял, что США воспользовались пандемией, чтобы навязать свой миропорядок, пишет "ФедералПресс".
Пандемия затронула уже все страны. В мире заразились 5,5 миллионов человек, 350 тысяч из которых умерли. Специалисты признали коронавирус самым страшным ударом по глобальной экономике, намного хуже "испанки", хотя она и унесла 100 лет назад больше жизней. Китай, хотя и не признает себя виновным в распространении болезни, выделил $2 млрд на помощь наиболее пострадавшим странам, а США пригрозил санкциями в ответ на необоснованные обвинения.

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