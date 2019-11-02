Закон для торга: «Нафтогаз» нашёл «серьёзный аргумент» для переговоров с Россией

Принятие закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из НАК «Нафтогаз Украины» предоставляет Киеву «серьёзный аргумент» в переговорах с Москвой, заявил глава украинской компании Андрей Коболев. По его мнению, теперь у Украины есть основания убеждать Евросоюз, что ему следует продолжить требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС. Как отметили в Госдуме, РФ полностью устроит вариант работы в соответствии с законодательством ЕС, но в этом вопросе по-прежнему остаётся неопределённость, так как сохраняется риск, что Киев не успеет принять все необходимые нормативные акты.

Украина получила «серьёзный аргумент» к очередному раунду трёхсторонних консультаций по транзиту газа после принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из НАК «Нафтогаз Украины», сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения контракта с «Газпромом» в соответствии с европейским законодательством. Такое мнение высказал глава украинской компании Андрей Коболев.

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьёзный аргумент в трёхсторонних переговорах с «Газпромом». Теперь у нас есть основания убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС, которая становится частью общеевропейской энергосистемы», — написал Коболев в Facebook.

Вместе с тем глава «Нафтогаза» констатировал, что для достижения успеха в переговорах ещё многое необходимо сделать, в частности — «принять сетевые кодексы» и заключить пакет соглашений «для корректного проведения анбандлинга».

При этом Коболев выразил сожаление, что законодатели отказали в возможности привлекать к управлению украинской ГТС западных партнёров.

«К этому вопросу придётся возвращаться позже. Но изменения, критические для завершения анбандлинга, парламент принял», — подчеркнул руководитель НАК «Нафтогаз Украины».

31 октября за утверждение соответствующей законодательной инициативы во втором (окончательном) чтении проголосовал 341 народный депутат Верховной рады. Это, как отмечал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, «исторический момент по части защиты украинских интересов».

«Очень долго мы не могли построить законодательную базу, соответствующую европейским нормам, чтобы нас больше не шантажировали и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины, использование украинской ГТС, а также стабильные доходы от этих основных фондов», — заявил он.

Ранее в России неоднократно поясняли, что готовы подписать с Киевом новый договор о транзите газа в ЕС по европейским правилам, если украинская сторона до конца года успеет принять соответствующие нормы. В противном случае Москва готова на год продлить существующий контракт.

По итогам состоявшегося 28 октября в Брюсселе четвёртого раунда трёхсторонних консультаций (Россия — Европейский союз — Украина) о продолжении транзита газа через украинскую ГТС после 31 декабря 2019 года, когда истечёт действующий контракт, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что все стороны переговоров настроены на то, чтобы транзит российского газа через украинскую территорию продолжился после 2020 года. К тому же Киев не исключил возобновления прямых закупок топлива у «Газпрома».

Архивное фото от 28 октября. Глава Минэнерго России Александр Новак (в центре), вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

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Между тем позднее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что готовит новый иск против «Газпрома». Оценивая действия украинской компании, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что судебных претензий не должно быть на повестке дня, если стороны хотят договориться по газовым вопросам. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин призвал «избавиться от абсурда» и «обнулить все требования с обеих сторон».

«Украинская сторона выдаёт желаемое за действительное»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заметил, что Россию полностью устроит вариант, при котором «Нафтогаз» успеет провести эту реорганизацию и транзит газа через Украину начнёт работать по европейским правилам.

«Газпром» умеет работать в этих условиях, схема абсолютно прозрачна и понятна. Переход на такую систему работы нормальный и цивилизованный. Однако есть риск, что за эти два месяца на Украине не успеют провести необходимую реорганизацию. Пока что в данном вопросе полная неопределённость. Именно поэтому им и было предложено продлить действующий контракт по поставкам газа для потребителей и спокойно подготовиться к новой схеме работы. В этом есть заинтересованность и со стороны России, и со стороны Украины», — подчеркнул парламентарий в разговоре с RT.

Как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, заявление Коболева о «серьёзном аргументе» никоим образом не повлияет на ситуацию в переговорах, поскольку российская сторона изначально указывала на готовность заключать контракт с Киевом по европейским правилам.

«Украинская сторона выдаёт желаемое за действительное, пытаясь говорить о том, что она таким образом оказывает давление на Россию. В действительности же наша страна изначально предлагала разъединение как один из вариантов формирования транзита на ближайший период, пока «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не заработают на полную мощность», — заявил собеседник RT.