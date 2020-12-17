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Закон бумеранга никто не отменял

17 декабря 2020, 04:25  •  77 • Украина

На "Украине" разгоняют митинг предпринимателей. Некоторые пишут, что им жаль этих несчастных предпринимателей...

А вам?

А мне хочется напомнить некоторым киевским предпринимателям, да и не только предпринимателям...

Зима 2014 - вот эти самые предприниматели, пачками завозили на майдан для рагулей еду, одежду, палатки, деньги...Поэтому, паны предприниматели, жрите то, что посеяли...

Теперь они скулят обращаясь к полицейским жалобно "Пацаны!.. Пацаны..."...

А нет уже "пацанов"... "пацанов" вы господа украинцы заживо сожгли на майдане... "пацанов" вы в клетках потом держали без суда и следствия.

Нет больше "пацанов". Нацики есть...

Закон бумеранга никто не отменял...

Без финансирования на Украине ни одного майдана еще не было...

А помните как укроСМИ переживали за людей, которых побили якобы на майдане, а теперь укроСМИ совсем не вспоминает про людей, зато рассказывает какие "злые" люди, от которых пострадали 40 полицейских... Ах ты ж Боже мой... неужели?

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