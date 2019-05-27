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Заключённые одесской колонии предприняли попытку захватить админздание
27 мая 2019, 14:54 • 125 • Украина
Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook заявил, что заключённые в одесской колонии совершили попытку захвата админздания и совершили поджог.
©od.npu.gov.ua
«Сегодня в Одессе по указанию «воров в законе» в исправительном учреждении осуждённые совершили попытку захвата админздания и совершили поджог», — заявил Аброськин.
По его словам, «цель — дестабилизировать ситуацию».
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в результате беспорядков в одесской колонии пострадали четыре сотрудника учреждения.
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