Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Европа устала быть рабыней элит»: центристы теряют большинство в Европарламенте...
"Население обнищает и не выживет": Депутат Рады - о том, чем для украи...
Насчет команды-мечты, точнее, мечты о команде
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
Главная / Украина

Заключённые одесской колонии предприняли попытку захватить админздание

27 мая 2019, 14:54  •  125 • Украина
Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook заявил, что заключённые в одесской колонии совершили попытку захвата админздания и совершили поджог.
 
©od.npu.gov.ua
 

«Сегодня в Одессе по указанию «воров в законе» в исправительном учреждении осуждённые совершили попытку захвата админздания и совершили поджог», — заявил Аброськин.

По его словам, «цель — дестабилизировать ситуацию».

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в результате беспорядков в одесской колонии пострадали четыре сотрудника учреждения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 11:39
В Госдуме оценили заявление об убытках Киева от ухудшения отношений с Москвой
27 мая 2019, 14:54
В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
26 мая 2019, 19:24
В Киеве к зданию МВД пришли протестующие против задержания в Ровно
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишить Порошенко денег и свободы
27 мая 2019, 01:54
В Раде обвинили уходящую власть в попытке сокрытия следов преступлений на Майдане
26 мая 2019, 22:39
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2019, 05:09
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
24 мая 2019, 03:54
В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд
27 мая 2019, 05:24
"Доллар теперь ничем не обеспечен": План Москвы по "сливу" американской валюты оценил финансист из США
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
21 мая 2019, 22:24
Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.