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Заключительные 100 км: Новак рассчитывает на завершение строительства «Северного потока — 2» до конца года

03 июня 2021, 21:15  •  119 • В мире
Специалистам осталось проложить около 100 км труб для завершения «Северного потока — 2», сообщил вице-премьер России Александр Новак. При этом он не стал называть дату окончания работ, поскольку, по его словам, «всё зависит от строителей, технологических, технических и погодных условий». Вице-премьер также выразил мнение, что с сертификацией газопровода вряд ли возникнут проблемы. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал отказ США от санкционного давления на «Северный поток — 2». А глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко констатировал, что полемика вокруг рестрикций в отношении газопровода затихла в преддверии встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом.
 
РИА Новости © Дмитрий Лельчук
 

Строителям трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» осталось проложить около 100 км труб. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Он (проект. — RT) продолжает реализовываться и удовлетворять всем требованиям Евросоюза», — сказал Новак.

Вместе с тем политик не стал называть даже примерную дату окончания работ, поскольку, по его словам, «всё зависит от строителей, технологических, технических и погодных условий».

«Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор и компании, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что считает своеобразным пиаром обращение немецких экологов из организации Deutsche Umwelthilfe к регулятору ФРГ с требованием отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Я вообще не понимаю, почему они делают такие заявления. Мне кажется, что это либо хайп, либо связано с политическими интересами», — заявил Новак в эфире НТВ, выразив мнение, что с сертификацией газопровода вряд ли возникнут проблемы. 

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в разговоре с RT констатировал, что строительство газопровода находится в стадии завершения его технической части.

«У нас есть два судна, которые имеют возможность это сделать: это баржа «Фортуна» и «Академик Черский». Потом нас ожидает цикл продувок, испытаний, сертификации и ввода в эксплуатацию газопровода, его заполнения,а уже через него — коммерческие поставки газа потребителям. Окончательно коммерческие поставки будут зависеть в целом от политической ситуации, от того, как долго продлятся разрешительные процедуры… Если будет сопротивление, мы надеемся, что не позднее этого года всё равно эти трудности будут преодолены», — заявил он.

  • Reuters
  • © Hannibal Hanschke

Напомним, 1 апреля в компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG сообщали, что специалистам осталось уложить около 121 из 2460 км газопровода. А в конце марта председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков выражал уверенность, что строительство магистрали завершится в 2021 году, несмотря на потерянное из-за санкций время.

В мае администрация президента США Джо Байдена приняла решение отказаться от применения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, назвав их контрпродуктивными с точки зрения отношений Вашингтона с Европой.

3 июня постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов выразил мнение, что американцы могут попытаться «вставить палки в колёса» проекту во время периода сертификации.

«Мы готовы ко всему. И «Северный поток — 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта являются не только наш «Газпром», но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», — приводит его слова РИА Новости.

Решение Соединённых Штатов по отказу от санкционного давления на проект приветствовал канцлер Австрии Себастьян Курц. В интервью ТАСС он заявил: «Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте «Северный поток — 2». Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать «Северный поток — 2», потому что это отвечает нашим экономическим интересам».

По его словам, трубопровод из России в Германию служит диверсификации маршрутов энергоснабжения и способствует обеспечению энергетической безопасности Европы.

Как отметил в беседе с RT исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, для стран — потребителей энергоносителей «принципиально важно иметь как можно более широкий рынок».

В свою очередь, глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко в кулуарах ПМЭФ-2021 констатировал, что санкционная полемика вокруг проекта затихла в преддверии встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Я всегда считал, что «Северный поток — 2» — это в первую очередь не российский проект, а немецкий и европейский. Фактически Россия просто наблюдала, как США с Германией договаривались и договорились», — цитирует его РИА Новости.

Между тем украинские власти продолжают призывать к остановке строительства. Так, президент страны Владимир Зеленский в интервью FAZ назвал газопровод «козырной ставкой» России: «Реально у них на руках флеш-рояль, который к тому же частично поддерживает Европа».

При этом накануне украинский лидер на встрече с американскими конгрессменами назвал проект «мощным оружием» России, остановить которое могут лишь власти США: «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от $3 млрд в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию».

Комментируя заявление Зеленского, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что у «Газпрома» с оператором газотранспортной системы Украины подписан контракт до конца 2024 года, а также подчеркнул, что деньги, которые Киев получает за транзит, оседают в основном на счетах местных компаний.

«Там такая схема: «Газпром» платит оператору газотранспортной системы, тот забирает те деньги, которые ему нужны для осуществления функции прокачки, а дальше деньги отдают даже не государству, а компании «Нафтогаз», она хоть и государственная, но существенная часть денег оседает именно там. Поэтому, конечно, никакой зависимости между обороноспособностью и наличием транзитных денег на Украине нет», — указал собеседник RT.

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