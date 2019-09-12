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Заключили "мировую": Учёный-миллиардер из России, попавший в "кремлёвский список", договорился с Минфином США

12 сентября 2019, 06:54  •  131 • Политика
Учёный-физик и предприниматель, миллиардер Валентин Гапонцев смог договориться с Минфином США в рамках иска, поданного в качестве протеста после включения в "кремлёвский список". Стороны заключили мировое соглашение.
Американские власти пошли на мировую с Гапонцевым, который имеет кроме российского, также гражданство США. В прошлом году учёный, сколотивший состояние благодаря своим разработкам, оказался включён в так называемый "кремлёвский список".
Американские власти (а именно - Минфин) включили туда практически всех лиц из руководства России, а также почти сотню российских бизнесменов - тех, чьё состояние оценивалось выше миллиарда долларов США. Гапонцев не согласился с тем, что оказался в списке (хотя в отношении лиц из него не объявляли санкций, само по себе пребывание в нём служит "сигналом" для бизнес-партнёров), и обратился с иском в американский суд. Ответчиком выступил Минфин США и его непосредственный руководитель Стивен Мнучин.
В итоге, передаёт ТАСС со ссылкой на судебные документы, стороны заключили мировое соглашение. Согласно ему, рассмотрение дела будет остановлено до 11 сентября 2022 года. После этой даты, если ни ответчик, ни истец не будут возражать, дело будет закрыто.

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