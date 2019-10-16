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«Заключили новые сделки на $1,4 млрд»: как прошёл визит Путина в ОАЭ

16 октября 2019, 03:09  •  13 • В мире
Владимир Путин посетил Объединённые Арабские Эмираты и встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Принимающая сторона организовала для встречи российского лидера кортеж из автомобилей, стилизованных под российские экипажи ДПС, а также продемонстрировала пролёт истребителей, раскрасивших небо в цвета флага РФ. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в космической отрасли, в областях энергетики и туризма, а также подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.
 
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби РИА Новости © Алексей Никольский
 

Президент России Владимир Путин нанёс государственный визит в Объединённые Арабские Эмираты.

По словам российского лидера, ключевыми вопросами сотрудничества двух стран являются взаимодействие на международной арене, а также в энергетике, космической сфере и туризме.

Находясь в ОАЭ, Путин провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В прошлый раз Путин посещал ОАЭ в 2007 году, однако российский президент и наследный принц Абу-Даби десять раз проводили встречи и неоднократно говорили по телефону.

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Новая встреча Путина с Мухаммедом Аль Нахайяном состоялась во дворце Каср Аль-Ватан, в котором расположены канцелярия президента, вице-президента, наследного принца Абу-Даби, а также Министерство по делам президентства ОАЭ.

По пути во дворец российского главу сопровождали автомобили Mercedes-Benz с эмиратскими номерами, стилизованные под российские экипажи ДПС. Когда российский лидер прибыл ко входу в Каср Аль-Ватан, над дворцом пролетела эскадра истребителей, раскрасив небо цветами российского флага.

Как отметил Путин, отношения Москвы и Абу-Даби развиваются в дружественном ключе.

«Расширяются связи в культурно-экономической и гуманитарной сферах, поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Сирии, Ливии, Йемену, по ситуации в Персидском заливе», — сказал российский лидер в ходе визита в Абу-Даби. Его слова приводит РИА Новости.

В рамках переговоров Россия и ОАЭ подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд. По словам Путина, вложения делаются в нефтехимию, транспорт, медицину.

«Сегодня заключены новые сделки, речь идёт о проектах на сумму порядка $1,4 млрд, (сотрудничество. — RT) охватывает самые разные отрасли», — сказал глава российского государства.

Среди подписанных сторонами документов были меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики двух стран по сотрудничеству в области энергетики, концессионное соглашение между ПАО «Лукойл» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению «Гаша», рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Газпром нефть» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби, а также другие соглашения.

Путин упомянул, что Москва приветствует инвестиции Абу-Даби в российскую экономику, и напомнил, что фонд Mubadala из ОАЭ и РФПИ вместе реализовали десятки проектов на $2,3 млрд.

По его словам, Москва и Абу-Даби продолжают координацию усилий и политики на мировом рынке углеводородов, а также совместную работу в области энергетики и мирного атома.

«Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать и на российское содействие в развитии атомной генерации. «Росатом» предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности», — сказал он.

Российский лидер отметил, что Москва готова и далее оказывать ОАЭ содействие в космической отрасли, в частности в спутниковой навигации и запусках аппаратов на орбиту.

Отдельно Путин упомянул сферу туризма, отметив, что ОАЭ является одним из самых популярных направлений у россиян. В прошлом году рост турпотока составил 23%, а траты туристов оказались сопоставимы с товарооборотом двух стран.

Кроме того, он упомянул перспективы сотрудничества в агропромышленной сфере, заметив, что Россия может обеспечить потребности ОАЭ в зерне и мясе, в том числе халяльном.

  • Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Готовы к активизации взаимодействия в агропроме. Россия может обеспечить потребность рынка Объединённых Эмиратов в сельхозпродукции и продовольственных товарах. Имеются в виду поставки мяса, в том числе халяльного, а также зерновых», — сказал президент.

«По оценке российского Центробанка, наши туристы потратили в Эмиратах более $1,3 млрд, что сопоставимо с объёмом нашего товарооборота», — добавил он.

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого камчатского кречета. В свою очередь, Мухаммед Аль Нахайян подарил российскому лидеру макет дворца Каср аль-Хосн — бывшей резиденции президента ОАЭ.

Кроме того, во время государственного приёма прошли показательные выступления дзюдоистов, с которыми позднее пообщался Путин. Российский лидер поставил подпись на кимоно, после чего ему самому подарили чёрный пояс и кимоно. Путин также сфотографировался со спортсменами, среди которых были девушки. 

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