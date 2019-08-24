Заключенным отсрочат пенсию: В Госдуме намерены исправить несправедливость

Депутаты Государственной Думы намерены рассмотреть в сентябре предложенный кабмином законопроект, согласно которому заключенных в России обяжут работать дольше. Об этом пишет "Парламентская газета".

Сейчас в Уголовно-исправительном кодексе прописаны условия содержания для пожилых людей, под которыми понимаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Но в начале 2018 года стартовала пенсионная реформа, предполагающая постепенное повышение пенсионного возраста в России к 2023 году до 65 лет для мужчин и до 60 - для женщин.

В рамках гармонизации законодательства кабмин в июле 2019 года передал в ГД документ, в котором предлагается признавать заключенных пенсионерами с того же момента, что и других граждан. Инициатива затронет целый ряд аспектов жизнедеятельности исправительных учреждений.

Так, пенсионерам-закаченным переводят на лицевые счета больше денег за работу, но после реформы им придется ждать дополнительно пять лет. Как пояснили в ГД, государство тратит значительные деньги на содержание арестантов.

"Раньше чётко было разработано: заключённые выполняли определённый род работ. Сейчас стоит задача обеспечить их этими видами работ", - поведала депутат Елена Сутормина.