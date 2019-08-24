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Заключенным отсрочат пенсию: В Госдуме намерены исправить несправедливость
24 августа 2019, 01:24 • 42 • Политика
В Госдуме намерены исправить несправедливость, из-за которой заключенные выходят на пенсию раньше остальных граждан.
Депутаты Государственной Думы намерены рассмотреть в сентябре предложенный кабмином законопроект, согласно которому заключенных в России обяжут работать дольше. Об этом пишет "Парламентская газета".
Сейчас в Уголовно-исправительном кодексе прописаны условия содержания для пожилых людей, под которыми понимаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Но в начале 2018 года стартовала пенсионная реформа, предполагающая постепенное повышение пенсионного возраста в России к 2023 году до 65 лет для мужчин и до 60 - для женщин.
В рамках гармонизации законодательства кабмин в июле 2019 года передал в ГД документ, в котором предлагается признавать заключенных пенсионерами с того же момента, что и других граждан. Инициатива затронет целый ряд аспектов жизнедеятельности исправительных учреждений.
Так, пенсионерам-закаченным переводят на лицевые счета больше денег за работу, но после реформы им придется ждать дополнительно пять лет. Как пояснили в ГД, государство тратит значительные деньги на содержание арестантов.
"Раньше чётко было разработано: заключённые выполняли определённый род работ. Сейчас стоит задача обеспечить их этими видами работ", - поведала депутат Елена Сутормина.
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