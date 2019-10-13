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«Заключение под стражу»: суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове
13 октября 2019, 16:39 • 61 • В России
Саратовский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. При этом ранее стало известно, что в ходе допроса мужчина признался в совершении преступления. Между тем мать погибшей девочки потребовала от властей города обеспечить безопасный проход к школе, поскольку её дочери приходилось добираться к образовательному учреждению через гаражи, где она в итоге и была убита.
РИА Новости © Следственный комитет РФ
В Саратове суд арестовал Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Саратовской области.
Напомним, утром 9 октября школьница вышла из дома и отправилась на занятия, однако в здании общеобразовательного учреждения она так и не появилась. В тот же день МВД и волонтёры отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам пропавшей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Тело Киселёвой обнаружили в одном из гаражных боксов около часа ночи 11 октября.
В тот же день следователи установили личность человека, который может быть причастен к убийству девочки. В результате был задержан местный житель, 35-летний Михаил Туватин. Ранее он уже был судим: с 2008 по 2010 год отбывал наказание в колонии за кражу, а в апреле 2011 года его осудили на шесть с половиной лет за разбой и изнасилование.
В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Кроме того, было установлено, что в последнее время мужчина нигде не работал, время от времени шабашил на стройке и намеревался купить новый автомобиль Daewoo Nexia.
В ведомстве также подчеркнули, что принят «исчерпывающий комплекс мер для полного, объективного и беспристрастного расследования» данного преступления и привлечения злоумышленника к строгой ответственности по закону.
Различные характеристики
Вместе с тем во ФСИН дали отрицательную характеристику подозреваемому в убийстве девочки в Саратове. По словам замглавы службы Валерия Максименко, мужчина «склонен к обману, хитёр и опасен, нуждается в контроле».
«Человек этот непростой: он всё осознает, но его тянет на преступления. Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него всё упирается в это», — цитирует Максименко радиостанция «Говорит Москва».
Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве, не верит в то, что её сын совершил преступление. Она охарактеризовала его как «замечательного, доброго, умного и работящего человека».
При этом отец Михаила Туватина сообщил, что никак не связан с подозреваемым. Он также подчеркнул, что уже давно не общается со своими женой и сыном.
«Не надо, меня и так трясёт всего. Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Когда он вышел последний раз из тюрьмы, то пришёл, посидел пять минут и ушёл», — цитирует мужчину телеканал «Звезда».
О безопасности детей
В субботу, 12 октября, поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал памятку, как обеспечить безопасность ребёнка на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами.
Инструкция состоит из пяти пунктов: «Не отпускайте ребёнка одного», «Научите ребёнка правильно вести себя с незнакомцами», «Постройте маршруты ребёнка так, чтобы по пути не было опасных объектов», «Приучите ребёнка сообщать вам, когда он выходит из школы, пришёл домой или к другу», «Не бойтесь привлекать к поискам как можно больше людей».
Наряду с этим мама погибшей Елена Киселёва потребовала от властей Саратова организовать безопасный подход к школе.
«Потребовала хорошую освещённую дорогу с камерами и высоким забором от гаражей», — рассказала она RT после встречи с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым и мэром города Михаилом Исаевым.
Вопрос смертной казни
После произошедшей трагедии ряд членов Государственной думы выступили за возвращение смертной казни. По словам главы ЛДПР Владимира Жириновского, этого хочет «большинство граждан в России». При этом на странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте» появился опрос о возможности возвращения такой меры наказания, в котором уже приняли участие свыше 100 тыс. пользователей.
В то же время тётя убитой девочки Ирина Кулясова в беседе с RT выступила против отмены действующего моратория. Она также поблагодарила людей за невероятную отзывчивость и сплочённость.
«Пожизненное, наверное, да. Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут «смерть — за смерть ребёнка», мы бы этого не хотели», — сказала женщина.
К тому же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни в российское законодательство.
«Этот вопрос не обсуждается», — цитирует его ТАСС.
11 октября в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» состоялась гражданская панихида по Лизе Киселёвой. В воскресенье, 13 октября, в 11:30 (10:30 мск) в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла состоится церемония прощания с ребёнком.
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