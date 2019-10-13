«Заключение под стражу»: суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Саратовский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. При этом ранее стало известно, что в ходе допроса мужчина признался в совершении преступления. Между тем мать погибшей девочки потребовала от властей города обеспечить безопасный проход к школе, поскольку её дочери приходилось добираться к образовательному учреждению через гаражи, где она в итоге и была убита.

В Саратове суд арестовал Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Саратовской области.

«Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 9 октября школьница вышла из дома и отправилась на занятия, однако в здании общеобразовательного учреждения она так и не появилась. В тот же день МВД и волонтёры отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам пропавшей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Тело Киселёвой обнаружили в одном из гаражных боксов около часа ночи 11 октября.

В тот же день следователи установили личность человека, который может быть причастен к убийству девочки. В результате был задержан местный житель, 35-летний Михаил Туватин. Ранее он уже был судим: с 2008 по 2010 год отбывал наказание в колонии за кражу, а в апреле 2011 года его осудили на шесть с половиной лет за разбой и изнасилование.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Кроме того, было установлено, что в последнее время мужчина нигде не работал, время от времени шабашил на стройке и намеревался купить новый автомобиль Daewoo Nexia.

«Несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина предположил, что имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил её убийство», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В ведомстве также подчеркнули, что принят «исчерпывающий комплекс мер для полного, объективного и беспристрастного расследования» данного преступления и привлечения злоумышленника к строгой ответственности по закону.

Различные характеристики

Вместе с тем во ФСИН дали отрицательную характеристику подозреваемому в убийстве девочки в Саратове. По словам замглавы службы Валерия Максименко, мужчина «склонен к обману, хитёр и опасен, нуждается в контроле».

«Человек этот непростой: он всё осознает, но его тянет на преступления. Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него всё упирается в это», — цитирует Максименко радиостанция «Говорит Москва».

Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве, не верит в то, что её сын совершил преступление. Она охарактеризовала его как «замечательного, доброго, умного и работящего человека».

При этом отец Михаила Туватина сообщил, что никак не связан с подозреваемым. Он также подчеркнул, что уже давно не общается со своими женой и сыном.

«Не надо, меня и так трясёт всего. Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Когда он вышел последний раз из тюрьмы, то пришёл, посидел пять минут и ушёл», — цитирует мужчину телеканал «Звезда».

О безопасности детей

В субботу, 12 октября, поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал памятку, как обеспечить безопасность ребёнка на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами.

«Конечно, предусмотреть всё, чтобы избежать трагедии, невозможно, но, соблюдая несложные правила безопасности, можно сократить риск до минимума. Мы очень хотим, чтобы эти трагедии больше не повторялись, поэтому снова обращаем ваше внимание на основные правила», — говорится в сообщении волонтёрского объединения.

Инструкция состоит из пяти пунктов: «Не отпускайте ребёнка одного», «Научите ребёнка правильно вести себя с незнакомцами», «Постройте маршруты ребёнка так, чтобы по пути не было опасных объектов», «Приучите ребёнка сообщать вам, когда он выходит из школы, пришёл домой или к другу», «Не бойтесь привлекать к поискам как можно больше людей».

Наряду с этим мама погибшей Елена Киселёва потребовала от властей Саратова организовать безопасный подход к школе.

«Потребовала хорошую освещённую дорогу с камерами и высоким забором от гаражей», — рассказала она RT после встречи с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым и мэром города Михаилом Исаевым.

Вопрос смертной казни

После произошедшей трагедии ряд членов Государственной думы выступили за возвращение смертной казни. По словам главы ЛДПР Владимира Жириновского, этого хочет «большинство граждан в России». При этом на странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте» появился опрос о возможности возвращения такой меры наказания, в котором уже приняли участие свыше 100 тыс. пользователей.

В то же время тётя убитой девочки Ирина Кулясова в беседе с RT выступила против отмены действующего моратория. Она также поблагодарила людей за невероятную отзывчивость и сплочённость.

«Пожизненное, наверное, да. Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут «смерть — за смерть ребёнка», мы бы этого не хотели», — сказала женщина.

К тому же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни в российское законодательство.

«Этот вопрос не обсуждается», — цитирует его ТАСС.

11 октября в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» состоялась гражданская панихида по Лизе Киселёвой. В воскресенье, 13 октября, в 11:30 (10:30 мск) в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла состоится церемония прощания с ребёнком.