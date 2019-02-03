Закидаем бомбами: кандидат в президенты Украины грозит Москве

Угроза применения графитовых бомб Киевом против Москвы должна стать, по мнению кандидата в президенты Украины Инны Богословской, основой российско-украинских двусторонних отношений.

По ее словам Украине необходимо наладить производство нового типа вооружения, в том числе графитовых бомб. Боеприпас содержит графитовые нити, которые при разрыве снаряда рассеиваются, оседают на электроподстанциях и линиях электропередач. Это приводит короткому замыканию и параличу энергосистем в районе применения.

«Графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь», — цитирует ФАН бывшего депутата Верховной рады.

Она назвала графитовые бомбы одним из пунктов своей «стратегии» в отношении Москвы. Также Богославская призвала строить отношения с Москвой усиливая экономические санкции в отношении России и предложила ввести обязательное декларирование бизнес-активов украинских политиков на территории РФ.

Тремя днями ранее

замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь посетовал, что Запад не намерен помогать Украине

в эскалации ситуации в Азовском море. По мнению эксперта, Запад не хочет «поднимать ставки» в конфликтной ситуации в регионе, поэтому справляться придется своими силами: развивать ВМС и ракетные возможности украинской армии, а также собственные системы ПВО и ПРО.

«Это единственная возможность. Лично у меня после акта агрессии 25 ноября уже нет иллюзий, что международное сообщество нам поможет. Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что на данный момент Украине стоит обратить внимание на создание такого вида оружия, которое поможет «отбить у России» желание использовать свои военные ресурсы, передает НСН.

«[Украине необходимо] разрабатывать свое оружие сдерживания — ту самую ракету «Нептун», которой можно бить вглубь территории России. То есть Россия сейчас понимает только язык силы», — заключил Самусь.

В ответ на это российский политолог Сергей Марков указал, что если Украина действительно создаст «супероружие», которым сможет ударить вглубь России, то Москва вынуждена будет ответить.

«Если со стороны Украины последует удар вглубь нашей территории — это будет война.

В этом случае Россия будет вынуждена ввести свои войска на территорию Украины. А если Россия введет свои вооруженные силы на территорию Украины, то большая часть украинских граждан и украинских военных поддержит наши войска. Прогнозирую, что на сторону российской армии перейдет основная часть ВСУ — где-то 70-80%», — пояснил аналитик.

В конце прошлого месяца стало известно, что украинские военные готовились вести столетнюю войну с Россией – такой вывод следует из новых документов, выложенных хакерами Anonymous по британскому государственному проекту Integrity Initiative, направленному на противодействие России в различных сферах.

Как явствует из открытых файлов, пять сотрудников резерва украинской военной разведки в возрасте от 45 до 53 лет несколько раз ездили в Великобританию. Четверо из них владеют английским языком и являются «этническими русскими».

Двое, как указано в отчете, ранее были полковниками КГБ, еще двое — командовали бригадами, а последний, как пишут авторы документа, «почти наверняка» раньше служил в ГРУ. Один из них и рассказал про подготовку к «столетней войне» с Россией.

Чуть ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москве следует ждать новых провокаций со стороны Киева.

По его словам, провокации — это единственный для Украины способ напомнить о себе международному сообществу, в особенности США и Евросоюзу, доверие которых к Киеву стремительно падает.

Секретарь Совбеза также предупредил о серьезных последствиях резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе как для Украины, так и для Запада.