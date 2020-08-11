Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
Главная / Политика

Захватят власть и тут же… Малофеев дал прогноз о будущем белорусского "майдана"

11 августа 2020, 08:00  •  57 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев объяснил, что станет с Белоруссией в случае, если к власти путём протестов прорвётся оппозиция. По его словам, ждать нового не стоит - оппозиционеры попросту проведут приватизацию по лекалам 1990-х.
В Минске и ряде белорусских городов второй день проходят несанкционированные акции протеста. Сторонники соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской начали выходить на улицы и требовать пересчёта голосов. Напомним, что действующий лидер победил на выборах с колоссальным перевесом, получив от избирателей 80% голосов.
Впрочем, это вызвало неудовольствие оппозиции. Тихановская, набравшая всего 10% голосов избирателей, не согласилась с официальными итогами. При этом она отказалась участвовать в акциях протеста.
О том, чем грозит республике приход к власти белорусской оппозиции, высказался учредитель Царьграда Константин Малофеев в своём телеграм-канале.
"Белоруссия - единственный наш союзник, самое близкое и братское русскому народу государство. Есть масса вопросов к тем, кто правит страной. Но от смены власти будет ещё хуже", - подчеркнул он.
По словам Малофеева, если до власти дорвётся оппозиция, то в республике будет то же самое, что когда-то происходило в России в 1990-е.
"Белорусская оппозиция, захватив власть, сразу же проведёт приватизацию. Все государственные предприятия, которые сохранил Лукашенко, будут распроданы. Как это было сделано у нас в 90-е годы, когда всё досталось будущим олигархам. И после этого Белоруссия будет вспоминать, как хорошо им жилось с Лукашенко. И с Россией", - отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
10 августа 2020, 21:55
Работают не на нас: К недовольным русской вакциной нашлись претензии
10 августа 2020, 22:50
Что случилось сегодня: последние новости на 10 августа
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 02:30
Наперегонки с санкциями: "Северный поток - 2" могут достроить раньше, чем США опомнятся
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов...
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей...
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 02:30
Наперегонки с санкциями: "Северный поток - 2" могут достроить раньше, чем С...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
07 августа 2020, 08:40
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
04 августа 2020, 10:05
"Плюнула бы ему в глаза": Симоньян припомнила Пашиняну слова 15-летней давности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.