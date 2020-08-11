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Захватят власть и тут же… Малофеев дал прогноз о будущем белорусского "майдана"
11 августа 2020, 08:00 • 57 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев объяснил, что станет с Белоруссией в случае, если к власти путём протестов прорвётся оппозиция. По его словам, ждать нового не стоит - оппозиционеры попросту проведут приватизацию по лекалам 1990-х.
В Минске и ряде белорусских городов второй день проходят несанкционированные акции протеста. Сторонники соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской начали выходить на улицы и требовать пересчёта голосов. Напомним, что действующий лидер победил на выборах с колоссальным перевесом, получив от избирателей 80% голосов.
Впрочем, это вызвало неудовольствие оппозиции. Тихановская, набравшая всего 10% голосов избирателей, не согласилась с официальными итогами. При этом она отказалась участвовать в акциях протеста.
О том, чем грозит республике приход к власти белорусской оппозиции, высказался учредитель Царьграда Константин Малофеев в своём телеграм-канале.
"Белоруссия - единственный наш союзник, самое близкое и братское русскому народу государство. Есть масса вопросов к тем, кто правит страной. Но от смены власти будет ещё хуже", - подчеркнул он.
По словам Малофеева, если до власти дорвётся оппозиция, то в республике будет то же самое, что когда-то происходило в России в 1990-е.
"Белорусская оппозиция, захватив власть, сразу же проведёт приватизацию. Все государственные предприятия, которые сохранил Лукашенко, будут распроданы. Как это было сделано у нас в 90-е годы, когда всё досталось будущим олигархам. И после этого Белоруссия будет вспоминать, как хорошо им жилось с Лукашенко. И с Россией", - отметил он.
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