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Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн
07 июля 2019, 22:09 • 32 • Украина
Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт.
© РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, злоумышленник «требовал за освобождение женщин $1 млн и вертолёт», а в определённый момент переговоров согласился освободить одну из заложниц за $100 тыс.
После этого полиция приняла решение войти в помещение штурмом и задержать мужчину.
Ранее в Одессе злоумышленник захватил в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений города.
Полиция провела операцию и задержала нарушителя.
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