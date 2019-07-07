Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн

Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт.

Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, злоумышленник «требовал за освобождение женщин $1 млн и вертолёт», а в определённый момент переговоров согласился освободить одну из заложниц за $100 тыс.

После этого полиция приняла решение войти в помещение штурмом и задержать мужчину.

Ранее в Одессе злоумышленник захватил в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений города.

Полиция провела операцию и задержала нарушителя.