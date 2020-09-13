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Захватить Крым: Зеленского открыто подбивают на авантюру. Политолог просчитал возможности
13 сентября 2020, 09:55 • 223 • Политика
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко во время пресс-конференции фактически в открытую начал подбивать президента Владимира Зеленского на военную авантюру - захват Крыма. Политолог Владислав Ганжара просчитал вероятность совершения подобной атаки на полуостров.
У президента Украины Владимира Зеленского, мол, есть все возможности атаковать сейчас Крым. Такими измышлениями поделился во время пресс-конференции бывший генпрокурор страны Юрий Луценко, фактически в открытую подбивая главу государства на захват полуострова военными методами.
"У президента Зеленского сейчас есть всё для этого, в том числе армия, логистика, международный фронт поддержки. Вперёд! Освобождаем Крым!" - цитирует "Утро.ру" авантюрное предложение Луценко, сделанное президенту Незалежной.
Вот только есть ли у Киева вообще хоть какая-то реальная возможность, чтобы пойти на подобный захват полуострова? Политолог Владислав Ганжара отметил, что Крым после произведённого на Украине госпереворота и так вернулся бы в состав нашей страны, а "какая-то попытка военного удержания полуострова стала бы трагедией для украинского государства".
Напомним, полуостров вошёл в состав РФ после проведённого в 2014 году референдума. На Украине и на Западе итоги голосования не признали, считая Крым "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Заявления и призывы к захвату полуострова звучат с украинской стороны регулярно. Ганжара уверен в том, что действующая власть в Киеве просто "не способна на военный захват" Крыма. Да и вряд ли отважится кто-то из Незалежной в будущем.
"Думаю, на это не пойдёт и будущая власть. Позиция такая в виде спекуляций, конечно, будет звучать", - высказал политолог своё мнение в интервью изданию "КП-Крым".
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