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Захватить Крым и насильно всех переселить: Украинский дипломат проболтался в телеэфире
12 декабря 2020, 00:40 • 110 • Политика
Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой, а лояльных России жителей полуострова насильно переселить. "А дальше - заняться тем, чтобы решать эту проблему путём построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций", - заявил он.
Экс-посол Украины и бывший переговорщик по Донбассу Роман Бессмертный публично призвал провести военную операцию по захвату Крыма. Это произошло в эфире украинского крымско-татарского телеканала ATR.
По словам украинского дипломата, единственный способ, которым Киев может решить вопрос возвращения Крыма - это при помощи силы. А всех жителей полуострова, которые лояльны России, Бессмертный предложил насильно переселить из Крыма.
Напомним, что в Киеве регулярно придумывают различные способы "возвращения" Крыма. Глава МИД Украины считает, что полуостров сам "выскользнет" из рук России. Журналист Айдер Муждабаев предлагает возродить Великое княжество Литовское и включить в него Крым. А экс-военный Евгений Яранцев и вовсе призвал продать крымские земли США.
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