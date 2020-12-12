Захватить Крым и насильно всех переселить: Украинский дипломат проболтался в телеэфире

Экс-посол Украины и бывший переговорщик по Донбассу Роман Бессмертный публично призвал провести военную операцию по захвату Крыма. Это произошло в эфире украинского крымско-татарского телеканала ATR.

По словам украинского дипломата, единственный способ, которым Киев может решить вопрос возвращения Крыма - это при помощи силы. А всех жителей полуострова, которые лояльны России, Бессмертный предложил насильно переселить из Крыма.

"А дальше - заняться тем, чтобы решать эту проблему путём построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций", - продолжил украинский дипломат.

Напомним, что в Киеве регулярно придумывают различные способы "возвращения" Крыма. Глава МИД Украины считает, что полуостров сам "выскользнет" из рук России. Журналист Айдер Муждабаев предлагает возродить Великое княжество Литовское и включить в него Крым. А экс-военный Евгений Яранцев и вовсе призвал продать крымские земли США.