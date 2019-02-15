Захватил «Стингер» у американцев: боец ГРУ стал Героем России

Бывший боец спецназа ГРУ Минобороны Владимир Ковтун получил звание Героя России за то, что в ходе военной кампании советских войск в Афганистане в январе 1987 года захватил американский переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер» и документы к нему.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации Ковтуну В.П. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Владимиру Ковтуну», — приводит пресс-служба Кремля текст наградительного документа.

Ковтун принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе 186 отдельного отряда специального назначения ГРУ Генштаба. В ходе боевых действий в Мельтанайском ущелье Ковтун первым обнаружил «Стингер», завернутый в одеяло, передает ФАН.

В результате спецоперации военной разведки советские конструкторы получили действующие образцы передового западного ПЗРК. В кратчайшие сроки были разработаны контрмеры, и советские вертолеты в Афганистане стали сбивать гораздо реже, сообщает РИА «Новости».

Также в пятницу 15 февраля — в день 30-летия вывода Советских войск из Афганистана — Министерство обороны России рассекретило уникальные документы. Материалы были опубликованы в информационно-историческом разделе сайта военного ведомства.

Опубликованные документы содержат информацию об истории советских военных частей в Афганистане, а также о героях Афганской войны. В частности,

на сайте обнародованы карточки о награждении генерала-лейтенанта Руслана Аушева,

начальника российского Генштаба ВС в 1992 году генерала армии Виктора Дубынина и лейтенанта Александра Стовбы, известного также в качестве «воина-поэта».

Кроме того, обнародованы записи о помощи советских военных мирным жителям Афганистана. Например, приводится информация о починке трактора и о подарке советских пионеров афганским детям.

«С 15 мая 1988 года начался вывод ОКСВ, который завершился 15 февраля 1989 года. Выводом войск руководил последний командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов. Он последним из воинов ограниченного контингента советских войск в Афганистане 15 февраля в 10 часов 30 минут перешел мост через реку Амударью, разделявшую два государства в районе города Термеза», — говорится в комментарии российского военного ведомства.

Минобороны также сообщило, что кроме защиты социалистического правительства Афганистана от радикальных исламистов, объявивших ему священную войну (джихад), Советский Союз занимался строительством объектов народного хозяйства.

«С помощью СССР в Афганистане было построено более 200 промышленных объектов, в том числе, ГЭС, газопровод, аэродромы, домостроительный комбинат, асфальтобетонный завод, автодорога и туннель Саланг и многое другое. В Кабуле был выстроен целый советский микрорайон», — указывается в пояснении Минобороны РФ.

Стоит отметить, что Госдума в нынешнем году может

принять постановление о пересмотре политической оценки участия ограниченного контингента советских войск в военном конфликте в Афганистане в 1979 — 1989 годах – изменив осуждение этой военной кампании на оправдание и уместность ее проведения.

Это планируется сделать в нынешнем феврале — как раз к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

«В декабре 89-го года в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с неуместной, и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой», — сообщил в конце прошлого года депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов, представляя проект заявления Госдумы.

Он призвал депутатов однозначно заявить, что Государственная Дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск Афганистан в декабре 1979, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989-м году.

В сентябре 2018 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказывал, что террористы ведут подготовку к дестабилизации внутренней политической обстановки в Центральной Азии. Он также подчеркивал, что боевики концентрируются на севере Афганистана в провинциях, граничащих с Таджикистаном и Туркменистаном, передает НСН.