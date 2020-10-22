Захватчик банка в Грузии добился своего и уехал. В полиции отмалчиваются о спецоперации

В грузинском Зугдиди освобождены несколько десятков заложников из банка. Как сообщили в местном МВД, полиция перевела 43 человека на безопасную территорию.

При этом в СМИ сначала появлялись сообщения, что захватчик банка якобы схвачен. Позднее появились сведения, что мужчина, требовавший выкуп в полмиллиона долларов, добился своего и скрылся.

По версии телекомпании "Рустави 2", вооружённый автоматом и гранатой мужчина оставил при себе трёх заложников и на полицейской машине отправился в сторону Абхазии.

Объяснения МВД ясности не привносят. Отмечается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия правоохранительных органов на месте ещё не завершены и активно продолжаются, передаёт Sputnik Грузия.

Ранее стало известно, что после многочасовых переговоров с правоохранителями преступник отпустил большинство заложников, получил деньги и покинул банк. Предположительно, трое из них - заложники, ещё один - полицейский.

Журналисты засняли на видео, как захватчик покидает банк. В руке у него предмет, похожий на гранату.