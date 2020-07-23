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Захват заложников уже норма? Киеву напророчили продолжение "шоу власти на крови и деньгах"
23 июля 2020, 17:05 • 13 • Политика
На Украине произошёл второй подряд захват заложников. На этот раз в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского. После этого эксперты напророчили Киеву продолжение "шоу власти на крови и деньгах". А военкор "КП" Александр Коц заметил украинцам: "У вас захват заложников постепенно перерастает в норму".
И двух суток не прошло с момента захвата вооружённым террористом автобуса с пассажирами в Луцке, как сегодня стало известно о новом. На этот раз в Полтаве. Здесь, судя по сообщениям в украинских СМИ и соцсетях, 30-летний мужчина взял в заложники полицейского.
По предварительным данным, он уже был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков. И вновь пошли на уступку захватчику - дали ему машину. А сейчас тот мчит в сторону Киева. Его основное требование, как сообщается, - чтобы его не сажали снова в тюрьму.
В российском сегменте удивляются и недоумевают отпускаемым шуточкам по этому поводу. Так, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в авторском Telegram-канале отметил, что искренне не понимает "эти хиханьки-хаханьки в украинском сегменте соцсетей по поводу очередного безумца, который в Полтаве с гранатой в руках захватил в заложники полицейского: дескать, да какой это террорист, да он просто угонщик, поймали с поличным - вот он и не придумал ничего лучше".
Корреспондент резко осадил шутников, обратив их внимание на то, что на Украине "захват заложников постепенно перерастает в норму, в обыденность".
"У вас теперь их будут хватать по поводу и без, по пьянке и по трезвой, с гранатами и кухонными ножами", - сделал предупреждение Коц.
Схожее мнение высказал в Telegram-канале и военный эксперт Алексей Леонков, отметив, что у луцкого "террориста" появились свои последыши.
""Войны света" и "киборги" получили возможность заработать на политическом поле слабой власти, чей авторитет стремится к нулю, - высказался эксперт. - Так что сериал "Слуга народа: Зе и террористы" продлится ещё на один сезон…".
Он же напророчил Киеву продолжение "шоу власти на крови и деньгах".
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