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Захват власти. Спецслужба Казахстана обратила внимание на сотрудников КНБ
13 января 2022, 13:35 • 64 • Политика
Спецслужба Казахстана начала расследование по делу экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова по фактам насильственного захвата власти.
В заявлении спецслужбы уточняется, что также задержаны два бывших заместителя председателя Комитета национальной безопасности.
- говорится в сообщении.
Задержанные подозреваются в действиях, которые были направлены на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий.
Ранее сообщалось, что Казахстан постепенно приходит в норму после беспорядков, которые произошли в первых числах января. В трёх областях страны с 13 января отменяется режим ЧП.
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