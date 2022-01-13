Захват власти. Спецслужба Казахстана обратила внимание на сотрудников КНБ

Спецслужба Казахстана начала расследование по делу экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова по фактам насильственного захвата власти.

В заявлении спецслужбы уточняется, что также задержаны два бывших заместителя председателя Комитета национальной безопасности.

Начаты досудебные расследования,

- говорится в сообщении.

Задержанные подозреваются в действиях, которые были направлены на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что Казахстан постепенно приходит в норму после беспорядков, которые произошли в первых числах января. В трёх областях страны с 13 января отменяется режим ЧП.