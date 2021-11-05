Захват власти онлайн. Россия столкнулась с новыми вызовами

Предприниматель, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов во главе компании "Крибрум" намерен создать Реестр токсичного контента.

Игорь Ашманов обращает внимание, что в России успешно ведётся работа по отслеживанию в Сети запрещённого токсичного контента. Однако остаются проблемы с незапрещённой, но от этого не менее опасной информацией.

Что понимается под незапрещённым контентом?

Например, растущий объём информации в Сети о гомосексуальных отношениях или продвижение ценностей так называемых чайлдфри, не только отрицающих рождение детей, но и активно пропагандирующих своё "учение" среди других. Так, контента, рекламирующего гомосексуальные отношения, по оценке экспертов "Крибрума", стало в 4,5 раза больше. А сведений из разряда "методичек" чайлдфри - в 28 раз больше. Кроме того, в 100 раз стали популярнее в Сети идеи феминизма. Оценку эксперты дали за период с 2014 по 2020 год.

Авторы токсичного контента участвуют в становлении следующих процессов в России:

романтизация насилия;

романтизация и оправдание наркопотребления;

аутодеструктив - подталкивание к суицидам;

романтизация уголовной жизни;

борьба с семейными ценностями;

сексуальные извращения;

секты.

Токсичный, но не запрещённый контент, как считает команда Ашманова, - это прекрасная питательная среда и для политической борьбы. И более того, лидеры мнений, продвигающие обозначенный токсичный контент, активно включены в политику. Они в том числе участвуют в организации в России уличных протестов и беспорядков. Так, подобные активисты осуществили информационную атаку на поправки к Конституции России. Среди лидеров мнений в этой информационной кампании оказались блогер Юрий Дудь, телеведущая Ксения Собчак, комик Данила Поперечный, а также блогер Николай Соболев, актёр Максим Виторган или, например, блогер Рустем Адагамов. За громкими именами следовали толпы активистов, повторяющих нужные сообщения.

Стая против России

Эксперты обращают внимание на стайное поведение авторов токсичного контента. Они принимают участие в самых разных информационных кампаниях. Например, разводят коронавирусную панику, говорят об отказе празднования Дня Победы, размышляют о выборах, продвигая интересные им политические силы.

В "Крибруме" считают, что доминирование радикалов ведёт в конечном счёте к расчеловечиванию оппонетов, насаждению "культуры отмены" в России, а также попыткам захвата реальной власти. В результате токсичный контент из режима онлайн переходит в офлайн, что становится риском для государства.

У нас им пока не удаётся захватить власть, но проникновение и организованность усиливаются,

- подчёркивается в презентации "Крибрума", имеющейся в распоряжении "Первого русского".

В "Крибруме" полагают, что блокировок Роскомнадзора сегодня недостаточно. Нужен и общественный контроль. Должна заработать общая этическая платформа, которая уже существует. Просто ей нужна артикуляция, которая может проявиться в составлении каталога неприемлемого контента.

Есть пример такой артикуляции: Кодекс этики ИИ, только что подписанный отечественной ИТ-индустрией. Это должен быть общественный, открытый проект по добровольному присоединению к общей этической платформе в форме открытого Реестра токсичного контента,

- говорится в презентации.

Составлением такого каталога следует заниматься разным группам. Вовлечение большого количества экспертов сделает базу максимально информативной и эффективной. Безусловно, должна состояться и масштабная общественная дискуссия.