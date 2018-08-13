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Захват танкера «Механик Погодин»: Уроки «Норда» прошли бесследно
13 августа 2018, 23:54 • 106 • Политика
Задержание в порту Херсона российского судна «Механик Погодин» может обернуться очередным крупным международным и внутриукраинским скандалом
Автор:
Павленко Дмитрий
Ещё в минувшую пятницу, 10 августа, стало известно, что зашедший в Херсонский порт российский танкер «Механик Погодин», который приписан к порту Санкт-Петербурга, может быть задержан украинскими властями. Об этом сообщил на своей странице в Facebook так называемый «постпред президента Украины в АР Крым» Борис Бабин.
Чиновник пообещал, что российский танкер «не скоро выйдет из Херсона», так как компания-владелец судна находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
- говорится в заявлении «Главного управления СБУ по АР Крым».
Каким «нордом« занесло «Механика Погодина» в Херсон?
Как стало известно позднее, речь идёт о компании ВЭБ «Лизинг», которая находится в украинских санкционных списках относительно недавно - с 26 июля 2018 года. Стоимость же танкера «Механик Погодин» и его груза украинскими чиновниками была оценена в 7 миллионов долларов. В ближайшее время в Херсоне должен состояться суд, на котором будет решаться вопрос об аресте судна и его груза.
Что касается экипажа танкера в составе 12 российских моряков, то все они находятся на судне. По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, у них есть в наличии продукты, пресная вода и медикаменты. В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечает, что к экипажу «Механика Погодина» у СБУ и Госпогранслужбы Украины претензий нет, и никто их не удерживает, как рыбаков с сейнера «Норд».
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