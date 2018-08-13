Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Где CБУ может найти секретную информацию из PФ
Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко
Порошенко рассказал о новом украинском танке
Под «черным солнцем» СС: Советник Порошенко показал форму ВСУ с нацистской симво...
Главная / Политика

Захват танкера «Механик Погодин»: Уроки «Норда» прошли бесследно

13 августа 2018, 23:54  •  106 • Политика
Задержание в порту Херсона российского судна «Механик Погодин» может обернуться очередным крупным международным и внутриукраинским скандалом
Автор:
Павленко Дмитрий
Ещё в минувшую пятницу, 10 августа, стало известно, что зашедший в Херсонский порт российский танкер «Механик Погодин», который приписан к порту Санкт-Петербурга, может быть задержан украинскими властями. Об этом сообщил на своей странице в Facebook так называемый «постпред президента Украины в АР Крым» Борис Бабин.
Чиновник пообещал, что российский танкер «не скоро выйдет из Херсона», так как компания-владелец судна находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Судно «Механик Погодин» принадлежит компании, на которую Совет национальной безопасности Украины наложил санкции. Приняты меры блокировки активов. На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются. Также пока нет судебной санкции на его задержание, но работают,
- говорится в заявлении «Главного управления СБУ по АР Крым».
Каким «нордом« занесло «Механика Погодина» в Херсон?
Как стало известно позднее, речь идёт о компании ВЭБ «Лизинг», которая находится в украинских санкционных списках относительно недавно - с 26 июля 2018 года. Стоимость же танкера «Механик Погодин» и его груза украинскими чиновниками была оценена в 7 миллионов долларов. В ближайшее время в Херсоне должен состояться суд, на котором будет решаться вопрос об аресте судна и его груза.
Что касается экипажа танкера в составе 12 российских моряков, то все они находятся на судне. По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, у них есть в наличии продукты, пресная вода и медикаменты. В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечает, что к экипажу «Механика Погодина» у СБУ и Госпогранслужбы Украины претензий нет, и никто их не удерживает, как рыбаков с сейнера «Норд».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

106
Источник
Похожие новости
13 августа 2018, 23:54
От теории к конкретным делам: Россия призвала Британию присоединиться к восстановлению Сирии
13 августа 2018, 02:24
Посольство РФ в США отвергло утверждения о российском влиянии на протесты в Шарлотсвилле
13 августа 2018, 20:39
Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко

13 августа 2018, 23:54
Предсказатель «провала» Трампа на выборах лишился должности в ФБР
13 августа 2018, 20:39
Россия и Иран удержали баланс: Эксперты оценили соглашение «каспийской пятерки»
13 августа 2018, 23:54
Песков подтвердил планы Путина побеседовать с Меркель в Берлине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 августа 2018, 14:09
От нобелевского лауреата Алексиевич отвернулась Украина
07 августа 2018, 08:40
Америка требует от России публичного самоунижения и покорности
07 августа 2018, 05:24
Сара Вагенкнехт уходит в отрыв
13 августа 2018, 08:54
Пограничники изъяли оружие у прибывшей в Крым гражданки Украины
08 августа 2018, 07:24
Украинские корни античной космической цивилизации
11 августа 2018, 16:24
В СБУ прокомментировали ситуацию с российским судном «Механик Погодин»
11 августа 2018, 11:39
Министр инфраструктуры Украины не понял, почему украинцы зарабатывают в «отсталой и феодальной России»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.