Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Там добрые люди
МИД: Москва приложит максимум усилий для возвращения моряков судна "Норд" на род...
Зачем Асад применил против Москвы химическое оружие
Зачем Тулееву восстание из отставников
Главная / В России

Захват судна «Норд» и его последствия: Как будут охранять российских рыбаков в Азовском море

09 апреля 2018, 20:09  •  157 • В России

В марте украинские пограничники нежданно-негаданно захватили в нейтральных водах российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью крымчанами на борту. Вызволить их из своеобразного плена до сих пор не могут ни адвокаты, ни судовладельцы, ни дипломаты из Генерального консульства РФ. Это тревожный знак для остальных рыбаков, промышляющих в Азовском море. Как планируется их защищать? В Росрыболовстве рассказали «Комсомольской правде – Крым», что сейчас делается для обеспечения безопасности моряков.

СОЗДАЛИ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

По инициативе Росрыболовства сформировали межведомственный оперативный штаб. Официально он называется «группой оперативного руководства при возникновении чрезвычайных ситуаций с судами рыбопромыслового флота на море при осуществлении производственной деятельности». Туда вошли сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, а также трех пограничных управлений ФСБ – по Республике Крым, по Ростовской области и по Краснодарскому краю.

- Задача штаба – координация деятельности российских рыбаков, которые осуществляют выход в море, с пограничными управлениями ФСБ России. Таким образом обеспечивается эффективный мониторинг местонахождении российских рыболовных судов, оперативная связь с судовладельцами и капитанами, и, соответственно, быстрое реагирование на тревожные сигналы, - сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ И МОРЯКОВ ПРОИНСТРУКТИРОВАЛИ

«В целях предотвращения пиратства со стороны Украины» разработаны схемы взаимодействия пограничников, моряков и сотрудников Росрыболовства.

По информации Росрыболовства, для судовладельцев и личного состава судов провели инструктаж по действиям при возникновении угрозы захвата. В частности, им рассказали, где находятся суда погранслужбы и как с ними связаться.

- В Азовском море на постоянном дежурстве находится судно ПУ ФСБ России. В случае чрезвычайной ситуации рыбакам нужно выйти на связь на определенной частоте – дополнительно доведена информация о частотах и позывных кораблей пограничной службы, - уточнили в ведомстве.

И ОБЯЗАЛИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Теперь рыбопромышленникам в обязательном порядке нужно ежедневно отправлять информацию о своих судах, выходящих в море, на электронные адреса территориальных органов Росрыболовства и погранслужбы. Отчеты в ведомствах ждут до 9 утра по московскому времени.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

157
Источник
Похожие новости
09 апреля 2018, 20:09
Захват судна «Норд» и его последствия: Как будут охранять российских рыбаков в Азовском море
09 апреля 2018, 16:54
Зачем Тулееву восстание из отставников
08 апреля 2018, 18:09
Жена матроса с сейнера «Норд»: «Если бы не дети, я бы уже на границе дежурила, Пашу встречала»

Загрузка...
09 апреля 2018, 15:09
«Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу»: семь ярких цитат Виктора Черномырдина
09 апреля 2018, 13:39
Экипаж судна «Норд» находится в украинском Геническе, на руках - никаких документов
09 апреля 2018, 20:09
Дмитрий Медведев: «Рассуждения о каких-то плохих русских - это политическая обложка»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 апреля 2018, 01:39
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
04 апреля 2018, 08:39
Номер с «дохлой кошкой» от британского клоуна
03 апреля 2018, 09:54
Русские козни на дне морском
04 апреля 2018, 13:09
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
06 апреля 2018, 09:24
Химия у них не той системы. Великоскрипалия идёт ко дну
04 апреля 2018, 08:39
Трамп — Путину: купи воздух!
04 апреля 2018, 08:39
Два варианта для Киева: очень плохой и хуже некуда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.