Захват судна «Норд» и его последствия: Как будут охранять российских рыбаков в Азовском море

В марте украинские пограничники нежданно-негаданно захватили в нейтральных водах российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью крымчанами на борту. Вызволить их из своеобразного плена до сих пор не могут ни адвокаты, ни судовладельцы, ни дипломаты из Генерального консульства РФ. Это тревожный знак для остальных рыбаков, промышляющих в Азовском море. Как планируется их защищать? В Росрыболовстве рассказали «Комсомольской правде – Крым», что сейчас делается для обеспечения безопасности моряков.

СОЗДАЛИ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

По инициативе Росрыболовства сформировали межведомственный оперативный штаб. Официально он называется «группой оперативного руководства при возникновении чрезвычайных ситуаций с судами рыбопромыслового флота на море при осуществлении производственной деятельности». Туда вошли сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, а также трех пограничных управлений ФСБ – по Республике Крым, по Ростовской области и по Краснодарскому краю.

- Задача штаба – координация деятельности российских рыбаков, которые осуществляют выход в море, с пограничными управлениями ФСБ России. Таким образом обеспечивается эффективный мониторинг местонахождении российских рыболовных судов, оперативная связь с судовладельцами и капитанами, и, соответственно, быстрое реагирование на тревожные сигналы, - сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ И МОРЯКОВ ПРОИНСТРУКТИРОВАЛИ

«В целях предотвращения пиратства со стороны Украины» разработаны схемы взаимодействия пограничников, моряков и сотрудников Росрыболовства.

По информации Росрыболовства, для судовладельцев и личного состава судов провели инструктаж по действиям при возникновении угрозы захвата. В частности, им рассказали, где находятся суда погранслужбы и как с ними связаться.

- В Азовском море на постоянном дежурстве находится судно ПУ ФСБ России. В случае чрезвычайной ситуации рыбакам нужно выйти на связь на определенной частоте – дополнительно доведена информация о частотах и позывных кораблей пограничной службы, - уточнили в ведомстве.

И ОБЯЗАЛИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Теперь рыбопромышленникам в обязательном порядке нужно ежедневно отправлять информацию о своих судах, выходящих в море, на электронные адреса территориальных органов Росрыболовства и погранслужбы. Отчеты в ведомствах ждут до 9 утра по московскому времени.