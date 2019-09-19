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Захват моста в Киеве - отвлекающий маневр для нацистов? В соцсети заподозрили манипуляцию
19 сентября 2019, 17:39 • 136 • В мире
Появление на мосту в Киеве невменяемого ветерана-карателя с требованием "прекратить капитуляцию в Донбассе" в тот самый момент, когда Украина решительно отказалась от "формулы Штайнмайера", является "слишком подозрительным", считают пользователи Twitter.
"Я в такие совпадения не верю", - пишет @KissZuriSwiss. "Для рагулей-хохлатых нормальный отвлекательный маневр", - полагает его подписчик @skripalshicov.
Скриншот: https://twitter.com/KissZuriSwiss/status/1174392883413225478
Напомним, накануне в Киеве задержали злоумышленника, угрожавшего взорвать мост. По мнению украинских правоохранителей, он может быть психически невменяемым.
Подозреваемый оказался уроженцем Симферополя и имел при себе карабин. Правоохранители также располагали информацией о наличии взрывного устройства, но она не подтвердилась.
"Он не совсем психически вменяем, ему предстоит пройти обследование", - заявил глава городского управления Нацполиции Украины Андрей Крищенко.
Возбуждено уголовное дело по подозрению в терроризме. Кроме того, руководство Киева подсчитывает убытки от остановки движения.
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