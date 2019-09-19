Захват моста в Киеве - отвлекающий маневр для нацистов? В соцсети заподозрили манипуляцию

"Я в такие совпадения не верю", - пишет @KissZuriSwiss. "Для рагулей-хохлатых нормальный отвлекательный маневр", - полагает его подписчик @skripalshicov.

Скриншот: https://twitter.com/KissZuriSwiss/status/1174392883413225478

Напомним, накануне в Киеве задержали злоумышленника, угрожавшего взорвать мост. По мнению украинских правоохранителей, он может быть психически невменяемым.

Подозреваемый оказался уроженцем Симферополя и имел при себе карабин. Правоохранители также располагали информацией о наличии взрывного устройства, но она не подтвердилась.

"Он не совсем психически вменяем, ему предстоит пройти обследование", - заявил глава городского управления Нацполиции Украины Андрей Крищенко.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в терроризме. Кроме того, руководство Киева подсчитывает убытки от остановки движения.