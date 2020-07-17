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Захват храмов и травля прихожан. В МИД России рассказали о гонениях на Церковь на Украине

17 июля 2020, 16:00  •  91 • Политика
На Украине продолжаются массовые гонения на священнослужителей и прихожан Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) со стороны раскольников из так называемой ПЦУ и примкнувших к ним националистов. Об этом рассказали в МИД России.
В опубликованном Министерством докладе о ситуации с правами человека на Украине немало внимания уделяется вопросу углубляющегося церковного раскола. Украинские власти поощряют гонения на каноническую Церковь, которая насчитывает 12 тысяч приходов по всей стране.
Известны случаи захватов и поджогов храмов, порчи церковного имущества, а также запугивания клира и паствы. Многие священники подвергаются политическому преследованию. Их пытаются привлечь к уголовной ответственности по статьям "Государственная измена" и "Разжигание религиозной розни".
В феврале 2019 года, к примеру, украинские власти депортировали и лишили гражданства епископа Макаровского, который был наместником Десятинного монастыря в Киеве. Его "преступление" заключалось в том, что он рассказал членам Конгресса США о дискриминации верующих на Украине.
В апреле того же года в селе Копытов Ровенской области сторонники ПЦУ захватили храм Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) и избили верующих, которые собрались для молитвы. По словам очевидцев, руководили этим рейдерским захватом украинские чиновники. Полиция первое время не вмешивалась, а затем начала помогать радикалам.
Напомним, что так называемая Православная церковь Украины была создана по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко, который добился предоставления автокефалии от Константинопольского патриархата. Отметим, что полного признания новоявленная раскольническая организация так и не получила. Согласно правилам, автокефалия может быть выдана только при положительном заключении всех поместных Церквей, а не одного только Константинопольского патриарха.

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