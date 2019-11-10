Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ЕБРР и ЕИБ призвали Украину не спешить с земельной реформой
Готовы ли Т-80БВМ к прикрытию объектов СФ? Слабые стороны обновлённых танков «Ла...
«Будем обращаться в суд»: на Украине выразили недовольство задержанием в Польше ...
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об ук...
Главная / Война

Захват Калининграда за два дня: как начнется война России с НАТО

10 ноября 2019, 13:39  •  25 • Война
НАТО строит планы по возможному захвату Калининградской области с помощью Польши за два дня, такой сценарий предусматривается Альянсом на случай войны с Россией – сообщает китайский аналитический портал Eastday.com.
Также, в тексте указывается, что российская армия не будет отсиживаться в обороне – она проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО в течение пяти дней после начала конфликта, и последствия тоже будут разрушающими. Более того – огонь полномасштабной войны распространится по всей Европе, прогнозируют эксперты.
Член парламентской комиссии Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс назвал авторов данного доклада «бумажными экспертами», не знакомыми с военным делом, передает ФАН.
«Разместить крылатые ракеты США в Латвии удобнее, чем в Литве и Польше, чисто с военной точки зрения. Можно было бы еще в Эстонии, но президент этой страны дружит с головой, она отказалась. А латвийский министр обороны обеими руками за. Но он, как и политическая элита Латвии, о будущем не задумывается», — добавил политик.
Двумя днями ранее стало известно, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения, передает НСН.
«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [России Владимир] Путин, будем поступать зеркально», — пояснил министр.
Россия не станет размещать наземные типы этих вооружений где бы то ни было, отметил дипломат, пока в том или ином регионе не появятся ракеты США. По его словам, Москва приняла такое решение в целях «сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере».
Кроме того, министр добавил, что НАТО не собирается соглашаться на мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе.
«Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало», — подчеркнул глава МИД России.
В тот же день в посольстве России в Норвегии рассказали об увеличении активности американских подлодок у берегов Норвегии. За 10 лет подлодки НАТО стали чаще заходить в порты Норвегии. Так 27 маневров были зафиксированы за 2018 год.
Кроме того, в диппредставительстве добавили, что атомные подлодки США также часто появляются в этом регионе. В посольстве отметили отсутствие «сенсационных действий» и назвали плавание «обычной практикой». В минобороны Норвегии объяснили жизненно важной частью политики сотрудничество с НАТО.
В ведомстве увеличение количества американских подлодок объяснили повышенным интересом к региону Крайнего Севера, где также растет российская активность. По данным СМИ, в Осло подходит к завершению оборудования отдельного порта, цель которого обеспечение захода в порт подлодок США.
В Литве 4 ноября стартовали масштабные маневры Gelezinis Vilkas — 2019 — II («Железный волк — 2019 — II»), в которых участвуют около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО и более 1 тыс. единиц боевой техники, сообщило командование литовской армии.
Там отметили, что цель маневров — отработка взаимодействия подразделений Литвы и личного состава и техники союзников по НАТО, а также средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач. Военнослужащие будут учиться проводить наступательные и оборонительные операции.
Помимо литовских военных, в маневрах участвуют военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии. Некоторые из них входят в состав расквартированного в Литве сводного батальона Североатлантического альянса передового базирования.
В конце прошлого месяца стало известно о том, что Россия развернула загоризонтные радиолокационные станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов «Подсолнух» на Балтике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
07 ноября 2019, 17:24
Президент Грузии: «Запад нам поможет»
09 ноября 2019, 01:54
«Важное дело»: Трамп хочет посетить парад Победы в Москве
09 ноября 2019, 18:09
США уже поделили сирийскую нефть, заявив, что России там делать нечего
09 ноября 2019, 14:54
Высокоскоростные скрепы страны
07 ноября 2019, 01:09
«Пращу Давида» увезли в Москву»: как Израиль потерял ракету
08 ноября 2019, 09:39
Военные тайны: Москва получила секретное оружие Израиля
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинс...
10 ноября 2019, 03:54
Пушков вступил в спор с иностранным журналистом, отстаивая уважение к Победе дедов в ...
10 ноября 2019, 00:24
Война концепций: что стоит за призывом главы Еврокомиссии освоить «язык силы»
10 ноября 2019, 03:54
"Жаль, мне не дали визу...": Жалобы японской туристки на всё русское ёмко о...
10 ноября 2019, 00:39
Грузины не знают языков, потому никто к ним и не едет (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2019, 01:09
«Пращу Давида» увезли в Москву»: как Израиль потерял ракету
04 ноября 2019, 00:56
А потом заставили жевать презерватив
05 ноября 2019, 14:54
Оккупанты вернулись: На Украине к памятнику красноармейцам приставили караул в форме гитлеровского СС
06 ноября 2019, 21:54
Без споров и напрямую: В "Газпроме" назвали два условия поставок газа на Украину
07 ноября 2019, 04:24
Осталось две недели: Кабмин Украины устал ждать марта, чтобы запретить ввоз вагонов из России
05 ноября 2019, 14:54
Вот теперь Украине - труба: Киев считает, что готов к прекращению транзита российского газа
05 ноября 2019, 13:09
«Подменяют понятия»: на Украине заявили о готовности к приостановке транзита газа из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.