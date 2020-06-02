Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Главная / Украина

Захват Каховского водохранилища: на Украине ждут вторжения армии РФ

02 июня 2020, 12:55  •  330 • Украина

Бывший депутат Верховной рады Украины, руководитель организации «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров предположил в интервью изданию «Апостроф», что Россия может пойти на агрессивные действия в отношении Украины с целью решения «водной» проблемы Крымского полуострова.

При этом Чубаров полагает, что в возможном «вторжении» первую скрипку будут играть авиация и Черноморский флот РФ, ведь сухопутный путь из Крыма на Украину достаточно узок. При этом отставной украинский политик высказал сожаление по поводу сокращения в два раза присутствия военных судов НАТО в Черном море в последние месяцы в сравнении с тем же периодом 2019 года.

Рефат Чубаров подчеркнул, что Россия вместе с тем наращивает милитаризацию «временно оккупированной» территории Крыма и может под предлогом заботы о его экологии инициировать вторжение в Херсонскую область. Целью российских военных, по предположению Чубарова, может стать дамба Каховского водохранилища, которое направляет свои воды на полуостров. При этом он не исключает и других объектов «российской агрессии»:

Все зависит от того, насколько далеко простираются планы Путина. Если он захочет проучить не только Украину, но и Америку, то возможны атаки Очакова в Николаевской области – там Соединенные Штаты строят базу военно-морского флота Украины

– отметил Чубаров.

В самом Крыму достаточно определенно заметили, что никаких планов вторжения на Украину не вынашивается. Для обеспечения Крыма водой есть и другие способы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



330
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
02 июня 2020, 08:55
На Украине успешно реализуется самый зверский план Гитлера
02 июня 2020, 05:55
Глава МИД Украины заявил, что Киев не будет помогать России с водоснабжением Крыма
02 июня 2020, 10:55
Офицер заставлял ВСУшников есть тухлые консервы – и жестоко поплатился
02 июня 2020, 10:55
«Эй, Зеленский, ты где?» – Фарион вновь наговорила на статью УК
02 июня 2020, 10:55
«Гитлеру не снилось»: МВФ приступил к реализации плана «Ост» на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
28 мая 2020, 09:55
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
28 мая 2020, 04:55
Теперь вы навсегда забудете миф о поражении СССР в войне с Финляндией (Анна Сочина)
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
31 мая 2020, 17:55
Корнилов назвал причину, почему Украина продолжит терять новые регионы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.