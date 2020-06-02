Захват Каховского водохранилища: на Украине ждут вторжения армии РФ

Все зависит от того, насколько далеко простираются планы Путина. Если он захочет проучить не только Украину, но и Америку, то возможны атаки Очакова в Николаевской области – там Соединенные Штаты строят базу военно-морского флота Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины, руководитель организации «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров предположил в интервью изданию «Апостроф», что Россия может пойти на агрессивные действия в отношении Украины с целью решения «водной» проблемы Крымского полуострова.При этом Чубаров полагает, что в возможном «вторжении» первую скрипку будут играть авиация и Черноморский флот РФ, ведь сухопутный путь из Крыма на Украину достаточно узок. При этом отставной украинский политик высказал сожаление по поводу сокращения в два раза присутствия военных судов НАТО в Черном море в последние месяцы в сравнении с тем же периодом 2019 года.Рефат Чубаров подчеркнул, что Россия вместе с тем наращивает милитаризацию «временно оккупированной» территории Крыма и может под предлогом заботы о его экологии инициировать вторжение в Херсонскую область. Целью российских военных, по предположению Чубарова, может стать дамба Каховского водохранилища, которое направляет свои воды на полуостров. При этом он не исключает и других объектов «российской агрессии»:– отметил Чубаров.В самом Крыму достаточно определенно заметили, что никаких планов вторжения на Украину не вынашивается. Для обеспечения Крыма водой есть и другие способы.