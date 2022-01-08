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Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?

08 января 2022, 19:50  •  515 • Политика
Буквально пару дней назад Геннадий Онищенко сообщил, что во всей казахстанской истории его больше всего волнует сохранность биолаборатории в Алма-Ате. А сегодня источники Царьграда сообщили, что на эту лабораторию было совершено нападение. Действительно ли сбылись худшие опасения?
Стоит подчеркнуть, что вся информация, поступающая в эти дни из Алма-Аты, обрывочна. Антитеррорестическая операция в городе продолжается, и мы можем руководствоваться только сведениями очевидцев и ряда участников событий. Город остаётся одной из зон, где продолжают действовать террористы. Кстати, в этой связи объявлен и коммендантский час - несколько минут назад здесь зазвучали сирены, а людей призвали не покидать дома.
Охранять в Алма-Ате приходится и людей, и объекты инфраструктуры. Бандитам и мародёрам удалось дотянуться до всего мало-мальски ценного. Более того, по словам источника Царьграда, нападение было совершено и на биолабораторию. Очевидцы рассказывают о "куче народа в химзащите" - специалисты продолжают работать на месте. Ещё один собеседник "Первого русского" добавил:
На первом этаже неизвестные вскрыли окна. Теперь предстоит понять, что именно пропало. Наши специалисты уже работают.
Надо сказать, что пару дней о риске нападения на лабораторию говорил и бывший санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Врач-эпидемиолог напомнил, что эта химическая лаборатория открывалась при участии американцев. Собственно, это проект США. Открыли лабораторию год назад, а сейчас в условиях неуправляемого города и практически полного отсутствия информации случится может всё, что угодно:
Это - военно-биологическая лаборатория с высоким уровнем защиты, биологической защиты, то есть, там можно работать с неограниченным по опасности составом вирусов, бактерий, микробов, - сказал Онищенко в беседе с "КП". - Такие лаборатории строились и в Грузии, но наиболее активно эта работа шла всегда в Казахстане.
Остайтся лишь надеяться, что угрозы человечеству в результате нападения на лабораторию нет. Официальные комментарии в связи с вероятной атакой пока не поступали.

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