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Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
08 января 2022, 19:50 • 515 • Политика
Буквально пару дней назад Геннадий Онищенко сообщил, что во всей казахстанской истории его больше всего волнует сохранность биолаборатории в Алма-Ате. А сегодня источники Царьграда сообщили, что на эту лабораторию было совершено нападение. Действительно ли сбылись худшие опасения?
Стоит подчеркнуть, что вся информация, поступающая в эти дни из Алма-Аты, обрывочна. Антитеррорестическая операция в городе продолжается, и мы можем руководствоваться только сведениями очевидцев и ряда участников событий. Город остаётся одной из зон, где продолжают действовать террористы. Кстати, в этой связи объявлен и коммендантский час - несколько минут назад здесь зазвучали сирены, а людей призвали не покидать дома.
Охранять в Алма-Ате приходится и людей, и объекты инфраструктуры. Бандитам и мародёрам удалось дотянуться до всего мало-мальски ценного. Более того, по словам источника Царьграда, нападение было совершено и на биолабораторию. Очевидцы рассказывают о "куче народа в химзащите" - специалисты продолжают работать на месте. Ещё один собеседник "Первого русского" добавил:
Надо сказать, что пару дней о риске нападения на лабораторию говорил и бывший санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Врач-эпидемиолог напомнил, что эта химическая лаборатория открывалась при участии американцев. Собственно, это проект США. Открыли лабораторию год назад, а сейчас в условиях неуправляемого города и практически полного отсутствия информации случится может всё, что угодно:
Остайтся лишь надеяться, что угрозы человечеству в результате нападения на лабораторию нет. Официальные комментарии в связи с вероятной атакой пока не поступали.
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