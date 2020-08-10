Захват Белоруссии перед проигрышем: "Августовским сюрпризом" Путина пытались собрать новый "майдан"

Автор:

Маргарита Меньшикова

Провал Трампа как повод захватить Белоруссию

Пока Запад занят своими напряжёнными отношениями с Китаем, Россия готовится к большому "августовскому сюрпризу", считает американский телеканал CNBC. Журналисты заверяют читателей – дескать, поскольку ноябрьские выборы в Америке с большой вероятностью закончатся проигрышем нынешнего президента Трампа, его русский коллега Путин вынужден уже сейчас укреплять свои позиции на международной арене. Ведь после ухода Трампа, которого в статье называют лояльным к России политиком, отношения между странами непременно обострятся…

При этом американский канал в своём материале уделяет большое внимание нынешней ситуации в России. Авторы описывают её в негативном ключе – мол, сейчас в стране период мощной нестабильности, которая усугубляется высокими внешнеполитическими амбициями Путина. В публикации прогнозируется, что ВВП России на нынешний год снизится на целых 6%, при том что уже сейчас около 12% населения находятся за чертой бедности. При этом Путин, утверждают авторы, в первую очередь будет думать об укреплении внешнеполитических позиций, а на фоне происходящих в США потрясений (включая беспорядки на расовой почве и пандемию коронавируса) непременно попытается воспользоваться моментом.

При этом телеканал приходит к выводу, что "сюрприз" Западу от русского лидера будет заключаться в попытке "поглощения" соседнего государства Белоруссии. Авторы публикации заявляют, дескать, Путин в трудные для себя времена прибегает к определённым авантюрам, дабы укрепить собственный авторитет. В пример они приводят такие события, как вмешательство России в 2008 году в грузино-осетинский конфликт (как известно, на Западе не желают признавать, что Россия заступалась за Северную Осетию, а выставляют нашу страну агрессором, якобы напавшим на Грузию), возвращение в состав страны Крыма (которое большинство западных СМИ именуют аннексией) и даже то, что Россия пять лет назад вмешалась в гражданскую войну в Сирии. Сейчас же в Белоруссии царит напряжённая внутренняя обстановка, пугает читателей CNBC, чем и воспользуется Путин, чтобы захватить эту страну.

Следы ведут в Киев

Казалось, что в тренде американских вбросов звучат и заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. На фоне странной истории с задержанием русских туристов (по поводу чего в СМИ уже появилось новое сенсационное расследование о "33 богатырях", о чём расскажем подробнее ниже) он заявил, что это явно говорит о попытках дестабилизации обстановки в его стране.

Но президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Лукашенко, уверив собеседника, что российская сторона заинтересована в сохранении в соседней стране "стабильной обстановки". Российский лидер подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована в русле взаимопонимания и сотрудничества.

"Подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", – говорится в заявлении, которое распространяет Кремль. В Telegram-канале Skabeeva журналистки Ольги Скабеевой появилась информация, что главы государств договорились максимально тщательно изучить каждый факт в этом деле. Нужно найти виновных и привлечь их к ответственности.

А в СМИ уже заявили: задержание русских в Белоруссии есть не что иное, как провокация Киева. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц провёл сенсационное расследование, как "33 богатыря" из России оказались в Минске. Журналисту удалось найти доказательства того, что появление русских в Белоруссии – провокация Киева.

По сути, молодых людей завербовали, пообещав им работу в крупной корпорации. Звонил человек с сирийским номером, однако позже оказалось, что номер мобильного – виртуальный. Искали 90 человек: якобы надо было работать в Ливии. Вербовкой занимался некий Сергей Петрович. Потом, по легенде, Сергей Петрович неожиданно "умер", и парней решили отправить в Венесуэлу. А численность группы удвоили. Затем молодых людей перебросили в Минск, вскоре их задержали.

Для кого "сенсация"?

На кого же рассчитаны очередные пассажи, в которых явно демонизируется российская сторона? В беседе с Царьградом политолог Александр Асафов напомнил, что любое зарубежное СМИ – от более-менее серьёзных Financial Times до откровенно полумаргинальных "Вашингтон Экземайнер" – всегда имеет чётко сформулированную тактику. Особенно в отношении некоей непроверенной информации, которая, как правило, ссылается на какие-либо источники либо представляет собой набор неких предположений экспертного или просто журналистского характера.

Иногда это бывает просто попытка сгенерировать очередной громкий информационный повод, для того чтобы из-за кричащих ярких заголовков это привлекло внимание и к изданию. В данной публикации тоже видна попытка привлечь читателя громким заголовком. Ну и, безусловно, показать, что Россия в подтверждение несколько такой странной логики Лукашенко собирается Белоруссии угрожать. Причём в одном материале, в этом, ставки подняты до предела. Очевидно, что автор либо сознательно упускает, либо просто не знает о том, что такое Союзное государство. О существовании "дорожных карт" по его реализации. О множестве встреч на эту тему, которая, безусловно, осложняется своеобразным поведением Лукашенко и его сейчас тяжёлой ситуацией, связанной с выборами,

– отмечает эксперт.

Асафов также добавляет, что публикация явно нацелена на американского читателя: "Это внутренний продукт, для того чтобы в очередной раз показать, какая Россия плохая". При этом подобные статьи могут быть в том числе своеобразным сигналом для Лукашенко о том, что Вашингтон готов его поддержать в антироссийской риторике. Тем более что белорусский президент периодически "капризничает" в отношении своего соседа. Однако поскольку белорусы – братский народ для нас, то при любом лидере России важно сохранить добрые политические отношения с ними, для чего наша страна прикладывает всегда максимум усилий.

Александр Лукашенко – тяжёлый для переговоров человек, с подвижной позицией. Он в своей речи упомянул ту самую пресловутую белорусскую многовекторность, которая прописана на уровне учебников, это часть государственной политики. Мне эта многовекторность напоминает политику моста, которой был привержен другой лидер, по фамилии Янукович. Который тоже писал, что мы должны стать мостом между Востоком и Западом, между Россией и Евросоюзом. Лукашенко последовательно излагает примерно ту же самую концепцию,

– добавляет политолог.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с Царьградом заявления американского СМИ о захвате Россией Белоруссии посчитал как минимум забавными. Ведь оба государства являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а нападение на любого из участников расценивается коллегами по блоку как атака и на них. Так что авторы скандальной статьи, указывает Абзалов, как минимум не потрудились уточнить особенности военных стратегических союзов между Россией и Белоруссией перед тем, как делать громкие прогнозы.

Второй момент заключается в попытке давления на господина Лукашенко. Причём, судя по всему, здесь американские коллеги начинают играть в противофазу с европейскими коллегами. Потому что европейские страны, например, Польша и в меньшей степени Литва, активно сейчас поддерживают Тихановскую. А американские коллеги предлагают определённые преференции белорусской стороне через Макея на предмет снятия личных персональных санкций с семьи господина Лукашенко. Таким образом, как бы стимулируя противостояние с Москвой в какой-то степени,

– поясняет эксперт.

Сюрприз будет, но в экономике

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал, что Россия действительно может продемонстрировать своим "партнёрам" настоящий "сюрприз". Только вовсе не такой, о котором трубят в американской прессе. В этом августе наша страна будет удивлять новостями из сферы экономики.

Я бы хотел, чтобы Владимир Владимирович Путин внёс на рассмотрение правительства очень важную инициативу, и чтобы она уже в сентябре поступила на рассмотрение в Госдуму. Инициатива следующая: чтобы иностранные граждане и лица с двойным гражданством не имели права владеть акциями российских корпораций, в которых доля государства более 50%,

– раскрыл тайну парламентарий в интервью РИА Фан.

Шерин подчеркнул, что в случае успеха идеи это будет большим ударом для Запада, который останется без важных рычагов запугивания России санкциями. При этом политик отмечает, что американские СМИ вовсе не случайно спекулируют именно на том, что некие негативные события должны случиться в августе. Ведь этот месяц не раз становился месяцем мощных потрясений для России, чем Запад стремится банально воспользоваться. Поэтому, подчёркивает Шерин, нашей стране стоило бы продемонстрировать силу и действительно устроить интриганам сюрприз, но только настоящий, которого они точно не ожидают.

Тем временем

В Белоруссии завершились выборы президента. Александр Лукашенко одержал победу со значительным перевесом. Ближайшая конкурентка президента, Светлана Тихановская, набрала 9,9 процентов голосов (по предварительным данным), однако штаб дамы отказался признавать результаты. Накануне в разных точках Белоруссии на улицы пытались вывести как можно больше людей. В ход шли типичные провокации, например, о том, что Александр Лукашенко вместе с семьёй бежал в Турцию. Мол, белорусам осталось лишь взять власть силой. Акции протеста продолжались несколько часов под гул подобных заявлений, однако к утру выяснилось, что Лукашенко и не думал покидать страну. Он выступил с речью перед избирателями, подчеркнув, что в центре его политики – люди, и этот тренд он продолжит и в ходе нового срока...

В ближайшие часы мы продолжим рассказывать о событиях в Белоруссии, где прошлой ночью кому-то очень хотелось реализовать "украинский сценарий" "майдана". Очевидно, и вбросы об "августовском сюрпризе" Владимира Путина были частью большой работы по созданию новой, выгодной третьим лицам Белоруссии.