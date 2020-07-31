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Захваченные россияне нужны Киеву в качестве заложников - власти Украины

31 июля 2020, 19:00  •  29 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Совбез Незалежной призвал Киев в кратчайшие сроки воспользоваться таким "бонусом"
Реакция Минска на требования украинской стороны экстрадировать на территорию государства арестованных в Белоруссии россиян является "активной" и "позитивной". Такое заявление сделал замсекретаря Совета безопасности Незалежной Сергей Криновос.
Политик рассказал, что Киеву арестованные граждане РФ выгодны для обменного фонда и свидетельства "российской агрессии". Так как Минск проявляет "активность" в требованиях украинской стороны, то МВД, Генпрокуратура, Минюст и СБУ должны в кратчайшие сроки "использовать этот бонус".
"Во-первых, мы получим дополнительных свидетелей активности РФ в войне против Украины, и второе – это обменный фонд для обмена на наших пленных, которые находятся на территории ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим.ред) и непосредственно на территории РФ, – заявил Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина, которых обвинили в "подготовке к дестабилизации" в стране в период президентской кампании.
Белорусские СМИ стали заявлять, что речь идет о ЧВК "Вагнера". При этом посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев заявил, что это не соответствует действительности: задержанные граждане России направлялись транзитом в другую страну и могут быть сотрудниками одного из охранных предприятий по безопасности на энергоресурсных объектах. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что данные о принадлежности россиян к ЧВК отсутствует, а само определение "частной военной компании" юридически не закреплено в РФ.
Позже стало известно, что задержанные собирались улететь в Стамбул и были арестованы без всяких запрещенных предметов.

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