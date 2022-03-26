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Захвачен командный пункт ВСУ под Киевом: множество старших офицеров взято в плен

26 марта 2022, 23:10  •  166 • Украина

Армия России захватила командный пункт ВСУ в Николаевке Киевской области. В этом районе в плен сдалось более 60 украинских военных.

Сдавшиеся военнослужащие ВСУ во главе с подполковником центра связи были эвакуированы из зоны боевых действий.

Большая часть пленных — старший командный состав.

Нуждающимся была оказана медицинская помощь, всех пленных обеспечили провиантом, дали возможность привести себя в порядок.

Украинские военные рассказали о тотальной нехватке еды: «Третьего числа продовольствие кончилось».

Украинское командование приказывало им продержаться, как можно дольше, но при этом практически на две недели «забыло» о подвозе продовольствия.



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