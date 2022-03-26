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Захвачен командный пункт ВСУ под Киевом: множество старших офицеров взято в плен
26 марта 2022, 23:10 • 166 • Украина
Армия России захватила командный пункт ВСУ в Николаевке Киевской области. В этом районе в плен сдалось более 60 украинских военных.
Сдавшиеся военнослужащие ВСУ во главе с подполковником центра связи были эвакуированы из зоны боевых действий.
Большая часть пленных — старший командный состав.
Нуждающимся была оказана медицинская помощь, всех пленных обеспечили провиантом, дали возможность привести себя в порядок.
Украинские военные рассказали о тотальной нехватке еды: «Третьего числа продовольствие кончилось».
Украинское командование приказывало им продержаться, как можно дольше, но при этом практически на две недели «забыло» о подвозе продовольствия.
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