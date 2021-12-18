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Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
18 декабря 2021, 20:25 • 310 • Политика
Администрация главы Молдавии Санду не поддержала призывы выслать посла России. Пушков считает, что авторы провокации против русского дипломата явно не просчитали последствий своих действий.
Администрация президента Молдавии Майи Санду пытается отмежеваться от призыва председателя комиссии по вопросам помилования выслать из страны посла России Олега Васнецова. Так прокомментировал сенатор Алексей Пушков недавнее заявление официального Кишинёва.
Речь идёт о требовании главы комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии выслать русского посла за участие в инаугурации переизбранного президента Приднестровья Вадима Красносельского. Позднее советник президента Молдавии Сорина Штефырца объявила, что администрация президента не выступала с такой инициативой и не разделяет позицию одного из сотрудников ведомства по этому вопросу.
По мнению Алексея Пушкова, авторы провокации против русского посла явно не просчитали наперёд последствий своих действий. Ведь в следующий раз при задержке оплаты поставок газа из России со стороны Кишинёва всё может сложиться иначе, чем сложилось в ноябре, когда Москва отнеслась к этому весьма снисходительно.
- написал Пушков в своём Telegram-канале.
Напомним, что Молдавия находится в напряжённых отношениях с Приднестровьем. В Кишинёве заранее объявили, что не признают выборы в республике законными.
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