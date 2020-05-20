Захлопнется ли украинская ловушка? В США переговоры Байдена и Порошенко списали на Трампа и Путина

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью после слива его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, в которых последний уговаривает первого уволить украинского генпрокурора за миллиард долларов. А в США уже поспешили назвать устроившего слив украинского депутата "агентом Кремля" и сторонником действующего американского президента Дональда Трампа.

Речь идёт о статье The Washington Post под названием "Украинский законодатель обнародовал слитые телефонные звонки Байдена и Порошенко". В ней проводится связь между украинским сливом, действиями сторонников Трампа и российскими хакерами - агентами Кремля.

"Прослушка Порошенко и Байдена пошла гулять по Америке. WP уже лепит из депутата Деркача сторонника Трампа и агента КГБ. Ждём роликов от Трампа и его адвоката Джулиани с аудиозаписями Байдена, где будет его голос, и увидим, захлопнется ли украинская ловушка над демократами", - комментирует ситуацию политтехнолог Марат Баширов.

Напомним, что на записях слышно не только, как Байден предлагает миллиард Порошенко за увольнение генпрокурора, который вёл расследование в отношении украинской газовой кампании Burisma, нанявшей сына американского политика на огромную зарплату, несмотря на отсутствие у того образования и опыта в газовой сфере, но и много других интересных вещей. Например, украинский президент хвастал, что ему удалось поднять тарифы ЖКХ не на 75%, а на все 100%. Также на плёнках Порошенко прямым текстом просит дать ему куратора из Вашингтона.