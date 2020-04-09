|
Захарову возмутило решение Вашингтона лишить денег ВОЗ
09 апреля 2020, 22:35 • 73 • Политика
Американским властям напомнили о развитии эпидемии коронавируса по всему миру
Планы Вашингтона заморозить выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения в Москве назвали несвоевременными и непрагматичными. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в России обратили внимание на соответствующую угрозу главы Госдепа Майка Помпео.
"Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления – несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии", – цитирует ТАСС российского дипломата.
В Москве неожиданный кульбит американцев в отношении ВОЗ вызвал недоумение, поскольку ранее Вашингтон соглашался со всеми решениями по борьбе с коронавирусом. А теперь, отметила Захарова, США обвиняют организацию "чуть ли не во всех грехах".
Напомним, сначала 7 апреля резко высказался хозяин Белого дома Дональд Трамп, написавший в своем "Твиттер", что пересмотрит финансирование ВОЗ, поскольку она не предупредила США о необходимости блокировать страну в момент начала пандемии. Потом факел гнева подхватил госсекретарь Помпео. Он считает, что организация должна работать и выдавать на-гора результаты, а их Вашингтон не видит, пишет RT.
По последним данным, в США коронавирусом заражены свыше 432 тыс американцев, умерших почти 15 тыс.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 апреля 2020, 15:35
|
04 апреля 2020, 08:35
|
05 апреля 2020, 14:00
|
05 апреля 2020, 00:35
|
05 апреля 2020, 13:30
|
04 апреля 2020, 01:35
|
06 апреля 2020, 10:30