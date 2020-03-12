Захарову возмутил суд по делу крушения малайзийского "Боинга"

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Запад искусственно раздувает ажиотаж

Ажиотаж вокруг суда в Нидерландах над подозреваемыми в деле о сбитом малазийском "Боинге" подпитывается целым рядом западных политиков, следователей, прокуроров. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратила на себя внимание бесцеремонная линия стороны обвинения, которая открыто форсирует рассмотрение этого трудного дела и требует от суда лишь поскорее формально санкционировать навязываемую единственную версию произошедшего", – цитирует официального представителя российского МИД RT.

Захарова подчеркнула, то Россия не является участником судебного процесса. А утверждения о причастности России к катастрофе "не имеют под собой никаких оснований и базируются на сомнительных источниках".

Представитель российского ведомства недоумевает, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство над зоной боевых действий.

Ранее в ходе заседания, на которые главные подозреваемые, трое россиян и один украинец не явились, прокурор заявил о "свидетеле М58", который видел русских солдат перед запуском ракеты из ЗРК "Бук", которая сбила "Боинг". Голландцы утверждают, что Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко не нажимали на кнопки, но были ответственны за переброску комплекса и координировали действия ЗРК.

По версии следствия, гражданский самолет сбили из комплекса, доставленного в Донбасс из 53-й бригады ПВО РФ под Курском. После трагедии ЗРК был отправлен обратно в Россию. В Москве эту версию опровергают. В СМИ периодически публикуются самые разные версии причины катастрофы. Ранее заседание суда перенесли на 23 марта из-за коронавируса.