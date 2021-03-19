Захарову восхитил ответ китайцев на "американское хамство"

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В Поднебесной не дают себя в обиду

Официальная представительница российского МИД поделилась с подписчиками примечательным случаем, который произошел во время переговоров Китая и Америки. Марию Захарову весьма порадовала стойкость китайцев, которые не позволяют общаться с ними свысока.



Дело было во время официального заседания представителей Пекина и Вашингтона, которое организовали на Аляске. Данное мероприятие состоялось 18 марта. На своей странице в "Фейсбук" Захарова в предисловии призналась, что рубрика "как нужно отвечать зарвавшимся американцам" является одной из ее любимых.

Так, на очередной высокомерный выпад со стороны представителей США руководитель канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи ответил весьма категорично. Высокопоставленный китаец строгим голосом подчеркнул, что американцы не имеют права разговаривать с Китаем с позиции силы.

Напомним, состоявшаяся встреча была ознаменована резкими критическими замечаниями в адрес Пекина со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена и других американцев. Однако представители Поднебесной молчать не стали и развернуто ответили на выпады коллег из Америки.

К слову, недавно в Китае оценили возможности российского комплекса "Кинжал". По мнению экспертов, такое вооружение является реальной угрозой для стран Запада.