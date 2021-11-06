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Захарову шокировала стратегия Евросоюза по вопросу мигрантов

06 ноября 2021, 13:50  •  53 • Политика
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломат осудила европейцев за отношение к беженцам
Немецкие СМИ провели расследование о ситуации с беженцами на границах ЕС. Новости об избиении мигрантов шокировали официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая недовольна строительством Литвой стены на границе с Белоруссией. 
Дипломат иронично указала на то, что материалы журналистов хорошо показывают, как в Европе с ее ценностями применяются "высокие правочеловеческие стандарты". В видео некие мужчины, принадлежность которых к какой-либо структуре не узнать, избивают дубинками мигрантов из Южной Азии на хорватской границе, приглашая их "валить в Боснию". Как пишет Захарова в телеграм-канале, данное расследование стало доказательством деятельности правозащитников. Последние утверждали, что есть целая кампания по выдавливанию мигрантов за пределы ЕС подобными группами мужчин. Оказалось, что эти люди – сотрудники особых отделов полиции в странах ЕС, которые знают, как бороться с уличными бандитами. Подобное, указывает дипломат, наблюдается и на южных границах Евросоюза. 
Захарова призналась, что хотела закончить свой пост словами о том, что данная ситуация объясняет, почему ЕС так спокойно смотрит на тот беспредел, который устроили Польша и Литва на границе с Белоруссией. Однако дипломат подчеркнула, что ей есть еще что сказать. 
Представитель МИД РФ возмущена тем, что ЕС нечеловечески и физически выпихивает мигрантов, спонсирует попрание прав человека, а при этом официально ввозит в пределы содружества тысячи афганских беженцев. Захарова предположила, что стена, которую строит Литва и Польша, нужна, чтобы сохранить мигрантов в пределах ЕС, а не наоборот. 

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