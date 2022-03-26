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Захаровой хватило четырёх слов, чтобы свести на нет претензии Польши на Калининград
26 марта 2022, 11:30 • 624 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области. Для того чтобы свести на нет претензии Варшавы на Калининград, дипломату хватило четырёх слов.
Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире местного телеканала Super Express заявил о том, что Варшаве "стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши".
В России это заявление ожидаемо вызвало негативную реакцию. А официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале ёмко и жёстко ответила польскому генералу, сведя на нет все претензии Польши на Калининград.
"Как поднимет, так и опустит", - ответила Мария Захарова.
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