Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут...
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось ...
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки&q...
Главная / Политика

Захаровой хватило четырёх слов, чтобы свести на нет претензии Польши на Калининград

26 марта 2022, 11:30  •  624 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области. Для того чтобы свести на нет претензии Варшавы на Калининград, дипломату хватило четырёх слов.
Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире местного телеканала Super Express заявил о том, что Варшаве "стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши".
В России это заявление ожидаемо вызвало негативную реакцию. А официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале ёмко и жёстко ответила польскому генералу, сведя на нет все претензии Польши на Калининград.
"Как поднимет, так и опустит", - ответила Мария Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


624
Источник
Похожие новости
26 марта 2022, 05:40
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на Украине
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
26 марта 2022, 03:55
На Украину прибыло пополнение: СМИ раскрыли объём военных поставок из Германии
26 марта 2022, 02:10
Порошенко проболтался про центр НАТО на Украине: Был построен на его деньги
26 марта 2022, 03:55
Над Украиной навис призрак голода: Владелец топливной компании нашёл виноватых
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 марта 2022, 05:40
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на У...
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер Ц...
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
26 марта 2022, 03:55
Сначала газ за рубли, потом - отставка: Польская PGNiG потеряла главу компании
26 марта 2022, 03:55
На Украину прибыло пополнение: СМИ раскрыли объём военных поставок из Германии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 03:25
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - источник
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
20 марта 2022, 16:20
Только Байдену не показывайте! Путин и карандаш, который не смог
22 марта 2022, 12:25
На карте Украины могут появиться новые государства: Перезагрузка началась
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
20 марта 2022, 14:00
США уничтожают себя: Америка попала в ловушку России и Китая
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лаврову
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.