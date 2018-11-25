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Захарова заявила о «бандитских методах» в провокации ВМС Украины
25 ноября 2018, 23:54 • 86 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти используют «бандитские методы» при осуществлении провокации с украинскими кораблями в Керченском проливе.
РИА Новости © Владимир Песня
Об этом она написала в своём Facebook.
По её словам, «разорвав Украину на части», украинский президент Пётр Порошенко и «вся майданная гоп-компания» будут ездить по странам мира с лекциями о «пользе демократии».
«В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала она.
Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что за провокациями военно-морских сил Украины стоит Вашингтон.
Как сообщили в ФСБ, три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России.
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