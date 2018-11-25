Захарова заявила о «бандитских методах» в провокации ВМС Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти используют «бандитские методы» при осуществлении провокации с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Об этом она написала в своём Facebook.

По её словам, «разорвав Украину на части», украинский президент Пётр Порошенко и «вся майданная гоп-компания» будут ездить по странам мира с лекциями о «пользе демократии».

«В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала она.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что за провокациями военно-морских сил Украины стоит Вашингтон.

Как сообщили в ФСБ, три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России.