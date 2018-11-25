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Захарова заявила о «бандитских методах» в провокации ВМС Украины

25 ноября 2018, 23:54  •  86 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти используют «бандитские методы» при осуществлении провокации с украинскими кораблями в Керченском проливе. 
 
РИА Новости © Владимир Песня
 

Об этом она написала в своём Facebook.

По её словам, «разорвав Украину на части», украинский президент Пётр Порошенко и «вся майданная гоп-компания» будут ездить по странам мира с лекциями о «пользе демократии».

«В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала она.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что за провокациями военно-морских сил Украины стоит Вашингтон.

Как сообщили в ФСБ, три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России.

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