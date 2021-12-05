Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курила...
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
Главная / Политика

Захарова жестко поставила Псаки на место после слов о вступлении Украины в НАТО

05 декабря 2021, 13:15  •  22 • Политика
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press//www.globallookpress.com
Дипломат припомнила американской коллеге многочисленные грехи Вашингтона
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что лишь входящие в Североатлантический альянс страны могут решать, какое государство – член организации. У России, по ее словам, такого права нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление.
С такой речью Псаки выступила накануне, 4 декабря, отметив, что НАТО не может уступить в вопросе членства Украины, учитывая беспокойство РФ. Американская госслужащая добавила, что именно Москва – провокатор в данной ситуации, а не Вашингтон или Киев.
Захарова жестко ответила Паски на заявление о вступлении Украины в НАТО. Дипломат указала на то, что необходимо помнить, кто разбомбил Хиросиму и Нагасаки. Нельзя забывать, кто истреблял жителей Вьетнама, кто дал ложные свидетельства против Ирака в Совбезе ООН. Захарова обратила внимание на еще десяток примеров подобного поведения США. 
В том числе, дипломат вызвала в памяти устраиваемые американцами цветные революции по всему земному шару, провокации с химоружием в Сирии, нарушение Вашингтоном международных договоров в одностороннем порядке. Упомянула Захарова про незаконные рестрикции и запугивание, которыми США пытаются добиться своих целей. 
"Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен", – завершила свою речь Захарова.
Ранее официальный представитель главного внешнеполитического ведомства России указала на то, что, применяя ограничительные меры, США расписались в своей слабости. 
При этом эксперты регулярно говорят о том, что ни Украина, на Альянс не верят в перспективу вступления Киева в НАТО. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



22
Источник
Похожие новости
05 декабря 2021, 05:40
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость"
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
05 декабря 2021, 03:20
Китайский "щелчок по носу" для Байдена: Интригу раскрыла Asia Times
05 декабря 2021, 07:25
Захарова ответила на выпад Псаки о России: "Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
01 декабря 2021, 17:40
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
30 ноября 2021, 17:10
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незамеченного" обстрела
28 ноября 2021, 19:40
Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает вопросы о вменяемости"
02 декабря 2021, 12:55
Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.