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Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
25 июля 2019, 03:09 • 50 • Политика
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Поводом послужил заданный ранее в среду в Гаване вопрос корреспондента Би-би-си Уилла Гранта главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Корреспондент привел якобы высказывание Путина о том, что Москва может заполнить вакуум между Северной и Латинской Америками, если это не сделает Вашингтон. Лавров ответил, что Путин этого не говорил.
«Оказалось, что задавший вопрос Лаврову британский журналист имел в виду пресс-конференцию Владимира Путина и Уго Чавеса 2 апреля 2010 года в Венесуэле… Уилл Грант тогда и спрашивал, правда не о противоречиях, а о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин сказал совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване», — сообщила Захарова.
Официальный представитель МИД также привела цитату из стенограммы той пресс-конференции со словами Путина: «Если США не хотят поставлять вооружение в другие страны, в частности в Венесуэлу, то для нас это хорошо. Пускай и дальше не поставляют. «Свято место пусто не бывает» — так говорят в России…»
По словам Захаровой, на прямой вопрос корреспонденту Би-би-си, почему так грубо была искажена цитата, последовал невразумительный ответ о возможной вине переводчиков.
Ранее 24 июля сообщалось, что Сергей Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу, где обсудил с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей ситуацию в Венесуэле.
17 июля Захарова сообщила, что в рамках турне по Латинской Америке, помимо визита в Гавану, глава российского МИДа встретится со своим бразильским коллегой, стороны обсудят региональную проблематику. Еще одна встреча запланирована у Лаврова в Суринаме с министром иностранных дел. Также предполагается, что он встретится с президентом страны Дези Баутерсе.
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