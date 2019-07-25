Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву
Указания на случай ядерной войны: Карьера Джонсона-премьера начинается с "П...
"Осудили Блэра и Буша": Пользователи назвали причину непринятия Малайз...
Самое масштабное разоблачение лжи Шария
Главная / Политика

Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина

25 июля 2019, 03:09  •  50 • Политика
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Поводом послужил заданный ранее в среду в Гаване вопрос корреспондента Би-би-си Уилла Гранта главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Корреспондент привел якобы высказывание Путина о том, что Москва может заполнить вакуум между Северной и Латинской Америками, если это не сделает Вашингтон. Лавров ответил, что Путин этого не говорил.
«Оказалось, что задавший вопрос Лаврову британский журналист имел в виду пресс-конференцию Владимира Путина и Уго Чавеса 2 апреля 2010 года в Венесуэле… Уилл Грант тогда и спрашивал, правда не о противоречиях, а о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин сказал совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване», — сообщила Захарова.
Официальный представитель МИД также привела цитату из стенограммы той пресс-конференции со словами Путина: «Если США не хотят поставлять вооружение в другие страны, в частности в Венесуэлу, то для нас это хорошо. Пускай и дальше не поставляют. «Свято место пусто не бывает» — так говорят в России…»
По словам Захаровой, на прямой вопрос корреспонденту Би-би-си, почему так грубо была искажена цитата, последовал невразумительный ответ о возможной вине переводчиков.
Ранее 24 июля сообщалось, что Сергей Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу, где обсудил с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей ситуацию в Венесуэле.
17 июля Захарова сообщила, что в рамках турне по Латинской Америке, помимо визита в Гавану, глава российского МИДа встретится со своим бразильским коллегой, стороны обсудят региональную проблематику. Еще одна встреча запланирована у Лаврова в Суринаме с министром иностранных дел. Также предполагается, что он встретится с президентом страны Дези Баутерсе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
24 июля 2019, 17:24
Порошенко не стал игнорировать повторный вызов и пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
24 июля 2019, 23:54
Там "территория без государства" и "сплошная махновщина": Жириновский о готовности Зеленского предать США
24 июля 2019, 23:54
"Путин - хищник и последовательный": Американский Институт по изучению войны советует глобально "задавить" Россию
24 июля 2019, 15:24
Володин поддержал законопроект о защите фигурантов санкционных списков в российских судах
24 июля 2019, 07:39
"На дне Ормузского пролива": Трамп отправил скептиков вживую посмотреть на сбитый беспилотник Ирана
25 июля 2019, 03:09
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июля 2019, 02:54
«Выбор тактических приоритетов»: как может измениться курс США с приходом Марка Эспер...
25 июля 2019, 02:54
«Реализация запроса на обновление»: к чему может привести конфликт Кличко с Зеленским
25 июля 2019, 01:09
Захарова уличила журналиста Би-би-си в двойной трактовке слов Путина о Латинской Амер...
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму п...
25 июля 2019, 01:40
Самое масштабное разоблачение лжи Шария
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
19 июля 2019, 04:09
Только на галерку: "Откосившего" от допроса следователей Порошенко не ждали в Европарламенте
18 июля 2019, 21:24
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
18 июля 2019, 18:09
«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.