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Захарова заявила о "сложнейшем рейсе" с гражданами России
04 мая 2020, 00:10 • 51 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о "сложнейшем рейсе", организованном для возвращения граждан России. Ситуация осложнена карантином из-за COVID-19.
На своей странице в Facebook Мария Захарова прокомментировала эвакуацию граждан России из Индии. Она выложила видео из этой страны, на кадрах которого запечатлены наши соотечественники, ожидающие вылета домой.
"Сложнейший рейс. В Индии карантин. Любое передвижение ограничено", - коротко написала Захарова.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что благодаря усилиям российского посольства, которое находилось в тесном взаимодействии с индийскими властями, "люди благополучно добрались до аэропорта и улетели домой".
Она отметила, что в Индии остаётся ещё много граждан России, нуждающихся в содействии в возвращении на родину и помощи.
"Работаем", - подытожила Мария Захарова.
Фото: Скриншот Facebook/Мария Захарова
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