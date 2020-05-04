Захарова заявила о "сложнейшем рейсе" с гражданами России

На своей странице в Facebook Мария Захарова прокомментировала эвакуацию граждан России из Индии. Она выложила видео из этой страны, на кадрах которого запечатлены наши соотечественники, ожидающие вылета домой.

"Сложнейший рейс. В Индии карантин. Любое передвижение ограничено", - коротко написала Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что благодаря усилиям российского посольства, которое находилось в тесном взаимодействии с индийскими властями, "люди благополучно добрались до аэропорта и улетели домой".

Она отметила, что в Индии остаётся ещё много граждан России, нуждающихся в содействии в возвращении на родину и помощи.

"Работаем", - подытожила Мария Захарова.

Фото: Скриншот Facebook/Мария Захарова